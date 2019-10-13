Десятый артефакт представят в Брестском областном краеведческом музее. Что это будет?

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском областном краеведческом музее представят очередную древность в рамках проекта «12 артефактов».





Проект посвящен 1000-летию Бреста. Каждый месяц, начиная с января, из фондов музея выставляется по одному ценному предмету старины. Некоторые из них публика увидит впервые.

Артефактом октября станет инвентарь Прихода к костелу Святой Барбары в Берестье. Документ был написан 1 апреля 1611 г.





Презентация экспоната пройдет 18 октября в 16.00 в здании краеведческого музея по улице К. Маркса, 60.

Выставка будет работать до 25 октября.