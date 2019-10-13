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Десятый артефакт представят в Брестском областном краеведческом музее. Что это будет?

14.10.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском областном краеведческом музее представят очередную древность в рамках проекта «12 артефактов».

Десятый артефакт представят в Брестском областном краеведческом музее. Что это будет?

Проект посвящен 1000-летию Бреста. Каждый месяц, начиная с января, из фондов музея выставляется по одному ценному предмету старины. Некоторые из них публика увидит впервые.

Артефактом октября станет инвентарь Прихода к костелу Святой Барбары в Берестье. Документ был написан 1 апреля 1611 г.

Десятый артефакт представят в Брестском областном краеведческом музее. Что это будет?

Презентация экспоната пройдет 18 октября в 16.00 в здании краеведческого музея по улице К. Маркса, 60.

Выставка будет работать до 25 октября.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Брестском областном краеведческом музее представят очередную древность в рамках проекта «12 артефактов». Проект посвящен 1000-летию Бреста. Каждый месяц,...
 
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