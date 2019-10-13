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Прогноз по валютам: доллар и евро подешевеют во второй половине октября?

14.10.2019 06:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: доллар и евро подешевеют во второй половине октября?
фото: Myfin.by

Прогноз по валютам: доллар и евро подешевеют во второй половине октября?– За неделю на внешних рынках евро немного укрепился к доллару, а российский рубль достаточно ощутимо вырос к обеим иностранным валютам.

Евро к доллару за неделю вырос с 1,0980 до 1,1020, или на 0,3%. Доллар к российскому рублю подешевел с 64,9 до 64,2, или на 1,1%. Евро подешевел с 71,3 до 70,7 российского рубля, или на 0,8%.

 
 
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