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Прогноз по валютам: доллар и евро подешевеют во второй половине октября?
Источник материала: Myfin
– За неделю на внешних рынках евро немного укрепился к доллару, а российский рубль достаточно ощутимо вырос к обеим иностранным валютам.
Евро к доллару за неделю вырос с 1,0980 до 1,1020, или на 0,3%. Доллар к российскому рублю подешевел с 64,9 до 64,2, или на 1,1%. Евро подешевел с 71,3 до 70,7 российского рубля, или на 0,8%.
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Белорусский рубль на минувшей неделе продолжил укрепляться к основным иностранным валютам
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