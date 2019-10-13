Прогноз по валютам: доллар и евро подешевеют во второй половине октября?

– За неделю на внешних рынках евро немного укрепился к доллару, а российский рубль достаточно ощутимо вырос к обеим иностранным валютам.

Евро к доллару за неделю вырос с 1,0980 до 1,1020, или на 0,3%. Доллар к российскому рублю подешевел с 64,9 до 64,2, или на 1,1%. Евро подешевел с 71,3 до 70,7 российского рубля, или на 0,8%.