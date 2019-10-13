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«У нас не было разгромных результатов». Подводим итоги матчей сборной Беларуси с эстонцами и голландцами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси провела два домашних матча Евроквалификации. Итоги дуэлей обсудим с нашим корреспондентом и гостьей Екатериной Лихошапко. Она работала на двух матчах и готова поделиться увиденным на стадионе «Динамо», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Какие у тебя впечатления от этих двух игр?
Екатерина Лихошапко, СТВ:
Матч против сборной Нидерландов – это первый такой взрослый экзамен для главного тренера сборной Михаила Мархеля. Все-таки команда Эстонии примерно равна нам по классу. Как справился главный тренер с этим экзаменом?
Екатерина Лихошапко:
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«У нас не было разгромных результатов». Подводим итоги матчей сборной Беларуси с эстонцами и голландцами
Новости Беларуси. Сборная Беларуси провела два домашних матча Евроквалификации. Итоги дуэлей обсудим с нашим корреспондентом и гостьей Екатериной Лихошапко. Она...
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