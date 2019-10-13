КХЛ: «Динамо» проиграло четвёртый матч подряд

Источник материала: Аргументы и факты

Минчане, игравшие в гостях, голами не отметились. В свою очередь у «Витязя» забросили Артем Швец-Роговой (38-я), Миор Аалтонен (48-я) и Якуб Ержабек (60-я).

«Несмотря на счет на табло, я думаю, что это была равная игра. Мне понравилось, как мы действовали в первом периоде. Мы смогли остудить пыл хозяев и не позволить им многого. Мы создавали моменты, но не смогли их реализовать. Думаю, в этом и была разница между нами и «Витязем». Хозяева реализовывали свои моменты. Мы хорошо прессинговали. Если мы продолжим работать в том же духе, то результат должен прийти. Конечно, результат нас очень разочаровал сегодня», – прокомментировал исход матча главный тренер «Динамо-Минск» Крэйг Вудкрофт. Его слова приводит сайт клуба.