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КХЛ: «Динамо» проиграло четвёртый матч подряд

14.10.2019 07:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: «Динамо» проиграло четвёртый матч подряд
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Минчане, игравшие в гостях, голами не отметились. В свою очередь у «Витязя» забросили Артем Швец-Роговой (38-я), Миор Аалтонен (48-я) и Якуб Ержабек (60-я).

«Несмотря на счет на табло, я думаю, что это была равная игра. Мне понравилось, как мы действовали в первом периоде. Мы смогли остудить пыл хозяев и не позволить им многого. Мы создавали моменты, но не смогли их реализовать. Думаю, в этом и была разница между нами и «Витязем». Хозяева реализовывали свои моменты. Мы хорошо прессинговали. Если мы продолжим работать в том же духе, то результат должен прийти. Конечно, результат нас очень разочаровал сегодня», – прокомментировал исход матча главный тренер «Динамо-Минск» Крэйг Вудкрофт. Его слова приводит сайт клуба.

Минчане проигрывают в четвёртой встрече подряд. 17 октября команда начинает домашнюю серию игрой с «Торпедо». На данный момент «зубры» с 15 очками в активе занимают 8-е место таблицы западной конференции регулярного чемпионата.

КХЛ: «Динамо» проиграло четвёртый матч подряд
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Теги: Минск
 
 
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В очередной встрече в рамках Континентальной хоккейной лиги «зубры» крупно уступили «Витязю».
 
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