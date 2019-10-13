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Возьмите мамины деньги. Почему нужно брать деньги родителей, даже если они вам не нужны

14.10.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы уже выросли, встали на ноги и живете припеваючи, но ваши родители продолжают вам дарить деньги, несмотря на ваше сопротивление и протесты? Что делать: брать или не брать? А главное, как поступить с деньгами от мамы и папы правильно, рассказывает известный психолог Павел Зыгмантович в постоянной рубрике «Скорая психологическая помощь».

 
 
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Психолог Павел Зыгмантович рассказывает, почему нашим родителям важно помогать нам
 
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