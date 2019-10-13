|
Возьмите мамины деньги. Почему нужно брать деньги родителей, даже если они вам не нужны
Источник материала: Tut.by
Вы уже выросли, встали на ноги и живете припеваючи, но ваши родители продолжают вам дарить деньги, несмотря на ваше сопротивление и протесты? Что делать: брать или не брать? А главное, как поступить с деньгами от мамы и папы правильно, рассказывает известный психолог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Психолог Павел Зыгмантович рассказывает, почему нашим родителям важно помогать нам
|
Свежие газеты
Архив (Разное)