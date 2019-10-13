Белорусы дали бой нидерландцам в квалификации Евро-2020, но уступили

Источник материала: Аргументы и факты

У гостей отличился Вейналдум, оформивший дубль. Игрок забил на 32-й и 41-й минутах. Один гол сумел отыграть Стас Драгун (54-я).

«Хороший для нас опыт – такая игра с таким соперников. Я считаю, ребята экзамен выдержали. Не выиграли, но доказали, что характер у этой команды есть. С оптимизмом можно смотреть в будущее», – АБФФ приводит комментарий главного тренера сборной Беларуси по футболу Михаила Мархеля.

Наставник не согласен с тем, что вторая половина второго тайма игрокам не удалась.

«Я не могу сказать, что она не получилась. Где-то мы стали моментов меньше создавать, но вы учтите, что мы играем против сборной Нидерландов. Если кто-то говорит, что они играют в полсилы, то они ошибаются. Считаю, что физически мы не просели, до конца выдерживали заданную стратегию. В принципе, второй тайм показал, что мы на правильном пути».

Михаил Мархель подчеркнул: для него важно, что команда не опустила руки и продолжала гнуть свою линию. По его словам, при хорошем раскладе были шансы сыграть вничью с ведущей командой мира.