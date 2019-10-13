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14 октября – православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы

14.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

14 октября – православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы
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Ежегодно в один и тот же день – 14 октября – православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. В нынешнем году он приходится на понедельник.

История праздника восходит к событиям 910 года, которые произошли в Константинополе, окруженном войсками неприятеля. Жители города беспрестанно молились Богородице о спасении. И вот однажды во время всенощной молитвы к ним в окружении ангелов явилась Пресвятая Дева. Она помолилась вместе с верующими, а затем сняла со своей головы блистающее белоснежное покрывало (отсюда и пошло название праздника) и распростерла его над всеми людьми, находящимися в храме, тем самым защищая их от врагов – видимых и невидимых. Горожане обрели надежду на спасение. И действительно уже на следующее утро враг отступил.

Само название «Покров» в народе ассоциировалось с первым осенним снегом, который, подобно одеянию Пресвятой Девы, покрывает землю к этому времени. В праздник люди ходили в церковь, чтобы помолиться иконе Покрова Богородицы о заступничестве.

По народным приметам «на Покров до обеда осень, а после обеда зима». Если в этот день снег покрыл землю, жди морозной и снежной зимы на все три месяца. Если же день без снега и дождя, осень будет затяжной. А вот ежели на Покров ветер – зима будет переменчивой, а весна холодной и ветреной. И еще: если первый снег выпал до Покрова, зима вступит в свои права еще не скоро. Хорошей приметой считается играть свадьбу на Покров, дождь в этот день сулит молодым счастливую и долгую семейную жизнь.

Елена ДОРОШКО

 
 
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Ежегодно в один и тот же день – 14 октября – православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. В нынешнем году он приходится на...
 
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