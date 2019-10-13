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Счастьем и любовью наполнена жизнь многодетной мамы Ирины Старик
14.10.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Наверное, нет большей радости для женщины, чем каждый день слышать слово «мама». Такими эмоциями наполнена жизнь многодетной мамы Ирины Анатольевны Старик, начальника управления налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам по Пинскому району. Она счастливая жена и мама четверых детей.
Так, старшему сыну Кириллу 23 года. Парень окончил Белорусский государственный технологический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии», работает ведущим экономистом санатория «Алеся» в Ивановском районе. Кирилл женат, в его семье уже подрастают две девочки – Емилия и Пелагия. Второй сын – 19-летний Никита, студент Белорусского государственного университета, учится на специальности «Международные отношения и мировая экономика». Оба сына пошли по стопам мамы, избрав для себя специальности, связанные с экономикой. Младшие в семье – дочки. Ефросиния в этом году пошла в 4-й класс, а Устинья – первоклассница. «Парни выросли, стали строить самостоятельную жизнь, поэтому рождение девочек открыло для меня второе дыхание. Дочки – это стимул следить за собой, быть примером для них во всем, ведь они будущие жены и мамы, хозяйки», – говорит Ирина Анатольевна.
Героиня нашего материала – человек с активной жизненной позицией, она всегда стремится развиваться и идти вперед. «Жизнь как фотография. Получается лучше, когда улыбаешься», – девиз моей собеседницы, поэтому она старается быть в позитивном настроении и встречать каждый день с улыбкой. Ирина родом из города Иваново, окончила Столинский сельскохозяйственный техникум по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в 2002 году – Гомельский кооперативный институт по специальности «Бухгалтерский учет». В 2019 году завершила обучение в Академии управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное и местное управление». Трудовую биографию Ирина начинала в налоговой инспекции по Ивановскому району.
Сегодня Ирина Анатольевна трудится в инспекции МНС по Пинскому району, ее работа связана с обслуживанием физических лиц. «Физических плательщиков у нас около 40 тысяч, поэтому круг обязанностей очень широкий. Люди обращаются за консультацией, каждому нужно объяснить тонкости законодательства, посоветовать, подсказать, разобраться в различных проблемных ситуациях. К слову, 15 ноября заканчивается срок уплаты земельного налога и налога на недвижимость, а значит, пора напомнить всем о необходимости уплаты налогов», – рассказывает Ирина Анатольевна.
Четверо детей, работа, домашние хлопоты – все это требует немало времени и сил. Муж Ирины Петр работает водителем-международником, поэтому очень часто его нет дома. Но старшие сыновья – надежная опора и поддержка для мамы. Так, к примеру, когда Ирина Анатольевна заочно училась в Академии управления, то во время сессий за младшими сестренками присматривал сын Кирилл. У семьи Старик есть дача, где они сажают огород и держат большое хозяйство – коз, овец, гусей, кур, индюков. Со всем этим также помогают справляться дети. Все члены семьи вместе не только работают, но и проводят свободное время. Одна из традиций – каждое воскресенье посещать службы в церкви. Младшие Ефросиния и Устинья, помимо этого, ходят в воскресную школу при храме. К слову, старшую дочку назвали по святцам – она родилась 1 июня, а 5 июня отмечается день памяти святой преподобной Ефросинии Полоцкой. Еще одно семейное мероприятие, которое сплачивает взрослых и детей, – совместные походы с ночевкой на природу. Дети с нетерпением ждут лета, когда можно с палатками отправиться на берег озера или реки.
Ирина Анатольевна признается: она росла единственным ребенком в семье, поэтому никогда не думала о том, что у нее будет четверо детей. Сегодня без любимой семьи, мужа, с которым в следующем году отметят серебряную свадьбу, сыновей, дочерей, невестки, внучек, она себя не представляет: «Забота о близких – это и есть моя жизнь, а заботливый муж, здоровые дети и внуки – настоящее счастье для женщины. Самое главное – любовь, без нее в принципе ничего невозможно на этой земле».
Наталья МИЛЕВСКАЯ.
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