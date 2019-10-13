Счастьем и любовью наполнена жизнь многодетной мамы Ирины Старик

Источник материала: Полесская правда



В середине осени в Беларуси отмечают День матери, дата празднования которого приурочена к великому православному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы. Истоки Дня матери – в глубоком уважительном отношении к женщине-матери, ведь на протяжении всей жизни у каждого человека самые теплые чувства ассоциируются с образом мамы.

Наверное, нет большей радости для женщины, чем каждый день слышать слово «мама». Такими эмоциями наполнена жизнь многодетной мамы Ирины Анатольевны Старик, начальника управления налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам по Пинскому району. Она счастливая жена и мама четверых детей.

Так, старшему сыну Кириллу 23 года. Парень окончил Белорусский государственный технологический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии», работает ведущим экономистом санатория «Алеся» в Ивановском районе. Кирилл женат, в его семье уже подрастают две девочки – Емилия и Пелагия. Второй сын – 19-летний Никита, студент Белорусского государственного университета, учится на специальности «Международные отношения и мировая экономика». Оба сына пошли по стопам мамы, избрав для себя специальности, связанные с экономикой. Младшие в семье – дочки. Ефросиния в этом году пошла в 4-й класс, а Устинья – первоклассница. «Парни выросли, стали строить самостоятельную жизнь, поэтому рождение девочек открыло для меня второе дыхание. Дочки – это стимул следить за собой, быть примером для них во всем, ведь они будущие жены и мамы, хозяйки», – говорит Ирина Анатольевна.

Героиня нашего материала – человек с активной жизненной позицией, она всегда стремится развиваться и идти вперед. «Жизнь как фотография. Получается лучше, когда улыбаешься», – девиз моей собеседницы, поэтому она старается быть в позитивном настроении и встречать каждый день с улыбкой. Ирина родом из города Иваново, окончила Столинский сельскохозяйственный техникум по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в 2002 году – Гомельский кооперативный институт по специальности «Бухгалтерский учет». В 2019 году завершила обучение в Академии управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное и местное управление». Трудовую биографию Ирина начинала в налоговой инспекции по Ивановскому району.

Сегодня Ирина Анатольевна трудится в инспекции МНС по Пинскому району, ее работа связана с обслуживанием физических лиц. «Физических плательщиков у нас около 40 тысяч, поэтому круг обязанностей очень широкий. Люди обращаются за консультацией, каждому нужно объяснить тонкости законодательства, посоветовать, подсказать, разобраться в различных проблемных ситуациях. К слову, 15 ноября заканчивается срок уплаты земельного налога и налога на недвижимость, а значит, пора напомнить всем о необходимости уплаты налогов», – рассказывает Ирина Анатольевна.

Четверо детей, работа, домашние хлопоты – все это требует немало времени и сил. Муж Ирины Петр работает водителем-международником, поэтому очень часто его нет дома. Но старшие сыновья – надежная опора и поддержка для мамы. Так, к примеру, когда Ирина Анатольевна заочно училась в Академии управления, то во время сессий за младшими сестренками присматривал сын Кирилл. У семьи Старик есть дача, где они сажают огород и держат большое хозяйство – коз, овец, гусей, кур, индюков. Со всем этим также помогают справляться дети. Все члены семьи вместе не только работают, но и проводят свободное время. Одна из традиций – каждое воскресенье посещать службы в церкви. Младшие Ефросиния и Устинья, помимо этого, ходят в воскресную школу при храме. К слову, старшую дочку назвали по святцам – она родилась 1 июня, а 5 июня отмечается день памяти святой преподобной Ефросинии Полоцкой. Еще одно семейное мероприятие, которое сплачивает взрослых и детей, – совместные походы с ночевкой на природу. Дети с нетерпением ждут лета, когда можно с палатками отправиться на берег озера или реки.

Ирина Анатольевна признается: она росла единственным ребенком в семье, поэтому никогда не думала о том, что у нее будет четверо детей. Сегодня без любимой семьи, мужа, с которым в следующем году отметят серебряную свадьбу, сыновей, дочерей, невестки, внучек, она себя не представляет: «Забота о близких – это и есть моя жизнь, а заботливый муж, здоровые дети и внуки – настоящее счастье для женщины. Самое главное – любовь, без нее в принципе ничего невозможно на этой земле».

В инспекции МНС по Пинскому району работают также многодетные мамы Ольга Васильевна Тарасевич, Татьяна Михайловна Колб, Наталья Юрьевна Галина, Светлана Павловна Котковец, Светлана Николаевна Колб. Поздравляем с праздником и желаем им всего самого доброго!

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях

и будьте всегда в курсе событий