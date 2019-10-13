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14 октября - день матери!

14.10.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые женщины Ивьевщины!
Дорогие мамы и бабушки!

В день Покрова Пресвятой Богородицы в нашей стране традиционно отмечается самый душевный праздник - День матери. И такое совпадение не случайно, потому что мать, словно Богородица, старается защитить своих детей покровом святой любви и нежности, бескорыстной заботы и поддержки.
Этот осенний праздник - не только прекрасная возможность собраться в семейном кругу и отдать дань уважения вам, продолжательницам рода людского на земле, а прежде всего - признание на государственном уровне огромной роли женщины в развитии белорусского общества. Отрадно отметить, что многие наши представительницы прекрасной половины человечества успешно сочетают свои материнские обязанности с активным участием в трудовой, общественной и политической деятельности родного края.
Материнство - это огромная ответственность и повседневный самоотверженный труд.
Сердечное вам спасибо и земной поклон за умение делать наш мир добрее и лучше. Пусть ваши дети будут счастливыми и благополучными, щедро дарят вам заботу и нежность, радуют вас своими успехами!

Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые женщины Ивьевщины! Дорогие мамы и бабушки! В день Покрова Пресвятой Богородицы в нашей стране традиционно отмечается самый душевный праздник - День...
 
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