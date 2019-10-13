14 октября - день матери!

Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые женщины Ивьевщины!

Дорогие мамы и бабушки!

В день Покрова Пресвятой Богородицы в нашей стране традиционно отмечается самый душевный праздник - День матери. И такое совпадение не случайно, потому что мать, словно Богородица, старается защитить своих детей покровом святой любви и нежности, бескорыстной заботы и поддержки.

Этот осенний праздник - не только прекрасная возможность собраться в семейном кругу и отдать дань уважения вам, продолжательницам рода людского на земле, а прежде всего - признание на государственном уровне огромной роли женщины в развитии белорусского общества. Отрадно отметить, что многие наши представительницы прекрасной половины человечества успешно сочетают свои материнские обязанности с активным участием в трудовой, общественной и политической деятельности родного края.

Материнство - это огромная ответственность и повседневный самоотверженный труд.

Сердечное вам спасибо и земной поклон за умение делать наш мир добрее и лучше. Пусть ваши дети будут счастливыми и благополучными, щедро дарят вам заботу и нежность, радуют вас своими успехами!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.