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«Пусть главной наградой станут счастье и благополучие детей» — Александр Лукашенко поздравил женщин с Днем матери

14.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Пусть главной наградой станут счастье и благополучие детей» — Александр Лукашенко поздравил женщин с Днем матери

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери, адресовав им самые искренние пожелания крепкого здоровья, мира и уюта в доме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Нет на свете человека ближе и дороже, чем мама. Ее всеобъемлющая любовь хранит нас с младенчества, согревает в трудные минуты, помогает добиваться поставленных целей, — говорится в поздравлении. — Материнство — большое счастье и огромная ответственность. Именно с молоком матери мы впитываем любовь к своему краю, семейные, культурные традиции, духовные ценности, которые сохраняем и передаем из поколения в поколение».

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси ценят труд многодетных матерей, и выразил особую благодарность женщинам, чьи дома стали родными для усыновленных или взятых на воспитание детей. «Приоритеты нашей социальной политики нацелены на завтрашний день Беларуси, на то, чтобы в семьях рождалось как можно больше малышей. Ведь счастливый детский смех — это гимн будущему нашей страны, — отметил Президент. — Пусть счастье и благополучие ваших детей станут главной наградой за любовь, нежность, заботу и безграничное терпение».

Поздравление Президента Беларуси с Днем матери

Дорогие соотечественницы!

От всей души поздравляю вас с Днем матери!

Нет на свете человека ближе и дороже, чем мама. Ее всеобъемлющая любовь хранит нас с младенчества, согревает в трудные минуты, помогает добиваться поставленных целей.

Материнство — большое счастье и огромная ответственность. Именно с молоком матери мы впитываем любовь к своему краю, семейные, культурные традиции, духовные ценности, которые сохраняем и передаем из поколения в поколение.

Мы ценим труд многодетных матерей. Благодарим женщин, чьи дома стали родными для детей, усыновленных или взятых на воспитание.

Приоритеты нашей социальной политики нацелены на завтрашний день Беларуси, на то, чтобы в семьях рождалось как можно больше малышей. Ведь счастливый детский смех — это гимн будущему нашей страны.

В этот праздничный день примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, мира и уюта в доме. Пусть счастье и благополучие ваших детей станут главной наградой за любовь, нежность, заботу и безграничное терпение.

Александр Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери, адресовав им самые искренние пожелания крепкого здоровья, мира и уюта в доме. Об...
 
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