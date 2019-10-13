Источник материала: Вороновская газета

Уважаемые женщины! Дорогие мамы!

Примите самые сердечные поздравления с замечательным праздником — Днем матери.

Материнская любовь — неиссякаемый источник силы и надежды, к которому люди обращаются в радостные и сложные моменты жизни. Быть матерью — это не только счастье, но и огромная ответственность и неустанный труд. И государство никогда не забывает об этом — социальная политика в нашей республике направлена в первую очередь на поддержку семьи, материнства и детства. Повышение рождаемости, создание благоприятных условий для воспитания интеллектуально и физически развитого молодого поколения — наши первоочередные задачи.

В этот чудесный день желаем всем мамам любви и терпения, молодости и красоты. Пусть в ваших семьях царят мир, уют и благополучие.

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

Трогательно и нежно. О маме





В преддверии Дня матери мы знакомимся с жизнью современной многоМАМЫ на примере Татьяны Козловской из Беняконей. С супругом Александром на двоих у них тройное счастье. Их многодетная семья в нынешнем году занесена на районную Доску почета.

Гостям рады

— Чай, кофе? — буквально с порога предлагает глава семьи и добавляет: — Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро!

— Проходите на кухню — совместим приятное с полезным. Мы еще не завтракали, — присоединяется к разговору Татьяна.

— Сразу видно, в этом доме гости бывают часто и невзначай — у вас такой слаженный гостеприимный дуэт. И пироги с утра на столе!

— О да! И родня большая, и друзей много…

С милым рай… в дедовском доме

Возможности обосноваться в городе молодые супруги когда-то предпочли родные пенаты. Александр по роду деятельности много мотался по командировкам и лучше родных Беняконей места не нашел. На расширенном семейном совете попросил разрешения поселиться в доме деда по маминой линии. Родственники такому повороту событий были очень рады — отцовский дом останется в семье. И согласились, договорившись, что часто будут заглядывать в гости.

Татьяна покорно пошла за мужем, но при этом поставила вопрос ребром о комфорте: в жилище должно быть тепло, сухо и сытно. Сама обещала создать там уют и наполнить каждый его уголок любовью.

Да, не все сразу получается, но совместные усилия приносят видимые результаты.

Крест на карьере или всему свое время?

Многие женщины считают, что обо всех профессиональных стремлениях придется забыть с рождением детей. Так думала и Татьяна, когда узнала, что ждет третьего ребенка. И очень беспокоилась, переживала — после второй беременности она планировала побыстрее выйть на работу в РПБ «Гайтюнишки». Пока не побеседовала с коллегой. Та убедила ее: «Всему свое время». Быть мамой — это счастье совершенно иной глубины, это ощущение внутреннего солнышка, которое освещает и греет своих «подсолнушков». Молодая мама вспомнила, что она красивая женщина, и стала получать удовольствие от таких мелочей, как новая прическа, маникюр, розовая кофточка. В общем, «ванильно-зефирного» состояния души. Согласитесь, любому мужчине приятно, когда рядом ухоженная женщина. Да и для дочерей пример — девочки должны быть красивыми и, конечно, хозяйственными.

Учение требует…

Без «мама, давай помогу» не обходится ни один день моей героини. Готовят девочки вместе, посуду моют тоже. Даже если после этого на кухне бегут ручейки и вырастают «снежные горы» из муки не беда — это приобретаются умения в домоводстве. Татьяне, конечно, добавляется хлопот с уборкой. Но у каждой из дочерей свое мнение на счет порядка в доме. Старшую Таисию, уже школьницу, не раздражает беспорядок на рабочем столе и в комнате. Это, так сказать, господство над хаосом, шутят родные. А вот 4-летняя Алиса — тот еще педант и аккуратист. Младшенькая Ладушка пока не определилась, ей лишь бы было весело. Дети разные во всем, и супруги Козловские стараются разглядеть и поддержать искру и интерес у своих девочек. Рисование, вязание, собирание пазлов, вышивка… И физкультура — само собой разумеющееся явление и образ жизни по умолчанию.

«Преступление и наказание»: взгляды на воспитание

Мы воспитываем детей, а дети тем временем воспитывают нас. Невероятно, но факт: мамы становятся терпимее, спокойнее, при том что количество факторов стресса вроде как прямо пропорционально количеству детей. Козловские стараются воспитывать любовью и замечают, как ее же дети потом транслируют в окружающий мир. При этом расставляют границы, чтобы было понятно: вот это можно, это — уже нет. Не обходится и без наказаний — чаще всего это ограничение свободы сроком на 5-10 минут в углу.

Вместе

Планы на будни и выходные многодетные родители научились строить так, чтобы всегда быть готовыми: дети могут их нарушить. А вообще нужно быть легкими на подъем. При нынешних возможностях любую поездку, экскурсию можно осуществить в раз. Дети очень любят и спонтанные семейные вылазки на природу, например, в воскресное утро.

Счастье есть

— Мне повезло, что лучший мужчина со мной рядом, — искренне признается Татьяна. — Я уверенна в нем и с легкостью во всем могу положиться на Сашу.

А узнать о том, что беременна, ожидать, подсчитывая недели и дни, увидеть в первый раз ребенка, кормить малыша, целовать пушистую макушку и крошечные пальчики, видеть, как дети любят друг дружку, играют, скучают, наблюдать, как любимый мужчина становится заботливым папой, — все это невероятные, ни с чем не сравнимые эмоции! И то, что мне дано переживать их столько раз, — счастье, за которое я бесконечно благодарна судьбе.

— Татьяна и Александр, спасибо, что наполнили этот текст ощущением настоящего счастья!

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.