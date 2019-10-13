В Беларуси введут квоты для людей с инвалидностью

Нововведение должно появиться в 2023 году. Оно предусмотрено законом «О правах инвалидов и их социальной интеграции».

Для людей, которые из-за инвалидности испытывают трудности в поиске работы, в организациях будет определяться минимальное количество рабочих мест - в процентах к среднесписочной численности работников, сообщает БЕЛТА .

Установление квот не отменит институт бронирования, предусмотренный законом о занятости населения.