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В Беларуси введут квоты для людей с инвалидностью

14.10.2019 09:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси введут квоты для людей с инвалидностью
Фото из открытых источников

Нововведение должно появиться в 2023 году. Оно предусмотрено законом «О правах инвалидов и их социальной интеграции».

Для людей, которые из-за инвалидности испытывают трудности в поиске работы, в организациях будет определяться минимальное количество рабочих мест - в процентах к среднесписочной численности работников, сообщает БЕЛТА.

Установление квот не отменит институт бронирования, предусмотренный законом о занятости населения.

Законопроект о правах инвалидов и их социальной интеграции поступил в Палату представителей 9 сентября. 

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Теги: Гомель
 
 
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Ожидается, квоты установят для средних и крупных предприятий, где работает от 100 человек.
 
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