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Более 5 000 поздравлений для автолюбителей. Необычная акция прошла в Бресте

14.10.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

14 октября более 5 000 владельцев автомобилей Volkswagen по всей Беларуси получили поздравления от бренда и стали обладателями персональных открыток. Поздравление автомобилистов связано с важным событием — празднованием 25-летия Volkswagen в Беларуси.

Более 5 000 поздравлений для автолюбителей. Необычная акция прошла в Бресте

В ночь с воскресенья на понедельник сотрудники Volkswagen совместно с волонтерами доставили более 5 000 открыток владельцам автомобилей. На открытках, которые утром владельцы VW обнаружили на лобовом стекле своих машин, был размещен специальный QR-код. В видео, доступном по коду, директор группы Volkswagen в Беларуси Сергей Самойло лично поздравил автомобилистов: «Этой акцией мы хотели подчеркнуть, что успех Volkswagen – это наш общий праздник, праздник единомышленников. За компанией стоит огромное количество людей: сотрудники, партнеры и, конечно, клиенты. 25 лет Volkswagen объединяет белорусских водителей, для которых близка философия надежного немецкого бренда, и тот факт, что в нашей небольшой стране существуют активные тематические клубы – этому подтверждение».

Более 5 000 поздравлений для автолюбителей. Необычная акция прошла в Бресте

Для поздравления автовладельцев Volkswagen была разработана специальная серия открыток с особенными «дорожными» пожеланиями. Владелец Golf 3 Евгений, который также получил поздравление от любимого автомобильного бренда, отметил, что такие акции позволяют почувствовать свою причастность к достижениям компании: «Я заметил открытку с утра, когда подошел к машине. Там было написано: “Сегодня вы все успеете! А я – помогу. Ваш Volkswagen”. Принял это как девиз дня, сел за руль и поехал с правильным настроением. Очень приятно было получить такое поздравление: чувствуешь себя не просто автовладельцем, а частью большой и дружной семьи».

По словам сотрудников компании, которые на одну ночь стали курьерами и доставили открытки владельцам автомобилей, чаще всего на стоянках жилых домов встречался любимый белорусами Volkswagen Polo. И это не удивительно, ведь на каждые 450 жителей страны приходится по одному автомобилю этой модели. Более того, в Беларуси есть отдельный клуб любителей этого автомобиля - Volkswagen Polo Sedan.

 
 
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  14 октября более 5 000 владельцев автомобилей Volkswagen по всей Беларуси получили поздравления от бренда и стали обладателями персональных открыток. Поздравление...
 
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