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Более 5 000 поздравлений для автолюбителей. Необычная акция прошла в Бресте
14.10.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
14 октября более 5 000 владельцев автомобилей Volkswagen по всей Беларуси получили поздравления от бренда и стали обладателями персональных открыток. Поздравление автомобилистов связано с важным событием — празднованием 25-летия Volkswagen в Беларуси.
В ночь с воскресенья на понедельник сотрудники Volkswagen
Для поздравления автовладельцев Volkswagen была разработана специальная серия открыток с особенными «дорожными» пожеланиями. Владелец Golf 3 Евгений, который также получил поздравление от любимого автомобильного бренда, отметил, что такие акции позволяют почувствовать свою причастность к достижениям компании: «Я заметил открытку с утра, когда подошел к машине. Там было написано: “Сегодня вы все успеете! А я – помогу. Ваш Volkswagen”. Принял это как девиз дня, сел за руль и поехал с правильным настроением. Очень приятно было получить такое поздравление: чувствуешь себя не просто автовладельцем, а частью большой и дружной семьи».
По словам сотрудников компании, которые на одну ночь стали курьерами и доставили открытки владельцам автомобилей, чаще всего на стоянках жилых домов встречался любимый белорусами Volkswagen Polo. И это не удивительно, ведь на каждые 450 жителей страны приходится по одному автомобилю этой модели. Более того, в Беларуси есть отдельный клуб любителей этого автомобиля - Volkswagen Polo
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14 октября более 5 000 владельцев автомобилей Volkswagen по всей Беларуси получили поздравления от бренда и стали обладателями персональных открыток. Поздравление...
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