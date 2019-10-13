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Расписные мусорные контейнеры есть в Бресте: зубр, берёзки, домик, солнышко и 1000-летие
14.10.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мусорные контейнеры повышенной вместимости красиво разрисовали, и получился ну почти шедевр.
В такие, честно сказать, хочется лишний раз принести что-то и выбросить, даже как-то приятно.
Тематика выбрана "природная" - травка, берёзки, солнышко и зубр. Экологическая, так сказать, тема. И ещё 1000-летие Бреста, ну куда же без него :-)
Расположены эти шедевры творчества за магазином Корона на проспекте Республики.
А вам как идея?
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