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Расписные мусорные контейнеры есть в Бресте: зубр, берёзки, домик, солнышко и 1000-летие

14.10.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мусорные контейнеры повышенной вместимости красиво разрисовали, и получился ну почти шедевр.

Расписные мусорные контейнеры есть в Бресте: зубр, берёзки, домик, солнышко и 1000-летие

В такие, честно сказать, хочется лишний раз принести что-то и выбросить, даже как-то приятно.

Расписные мусорные контейнеры есть в Бресте: зубр, берёзки, домик, солнышко и 1000-летие

Тематика выбрана "природная" - травка, берёзки, солнышко и зубр. Экологическая, так сказать, тема. И ещё 1000-летие Бреста, ну куда же без него :-)

Расписные мусорные контейнеры есть в Бресте: зубр, берёзки, домик, солнышко и 1000-летие

Расположены эти шедевры творчества за магазином Корона на проспекте Республики.

Расписные мусорные контейнеры есть в Бресте: зубр, берёзки, домик, солнышко и 1000-летие

Расписные мусорные контейнеры есть в Бресте: зубр, берёзки, домик, солнышко и 1000-летие

Расписные мусорные контейнеры есть в Бресте: зубр, берёзки, домик, солнышко и 1000-летие

А вам как идея?

 
Теги: Брест
 
 
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  Мусорные контейнеры повышенной вместимости красиво разрисовали, и получился ну почти шедевр. В такие, честно сказать, хочется лишний раз принести что-то и...
 
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