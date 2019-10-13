Расписные мусорные контейнеры есть в Бресте: зубр, берёзки, домик, солнышко и 1000-летие

Источник материала: Виртуальный Брест

Мусорные контейнеры повышенной вместимости красиво разрисовали, и получился ну почти шедевр.





В такие, честно сказать, хочется лишний раз принести что-то и выбросить, даже как-то приятно.





Тематика выбрана "природная" - травка, берёзки, солнышко и зубр. Экологическая, так сказать, тема. И ещё 1000-летие Бреста, ну куда же без него :-)





Расположены эти шедевры творчества за магазином Корона на проспекте Республики.













А вам как идея?