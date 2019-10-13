Кто-то догадался разрешить поворот с Волгоградской на Октябрьской революции с правой полосы налево

Источник материала: Виртуальный Брест

Звучит сложно, но зато фотография всё проясняет. Это ул. Волгоградская, впереди - ул. Октябрьской революции. Раньше было с левой налево, с правой направо.





Давно надо было так сделать. И как это мы раньше не догадались?





По идее, затруднений с выездом в сторону Варшавского шоссе (а значит, и в сторону Западного обхода) должно быть поменьше.





Пешеходы и велосипедисты опять будут недоумевать в комментариях, зачем это упрощают жизнь автовладельцам - мол, ничего страшного, пусть постоят. Однако напоминаем, что они-то постоять могут, а вот дышат выбросами все вместе. Даже нет, не так. Пешеходы и велосипедисты дышат больше этими выбросами, так как их организмы находятся под воздействием какой-никакой, а физической нагрузки, а значит, больше потребность в кислороде. А значит, они дышат глубже, чем водители и пассажиры в авто, которые как-никак, а находятся в изолированной зоне, куда воздух поступает через какой-никакой, а всё же фильтр. Так что обеспечение беспрепятственного и быстрого проезда транспорта (когда выбросы ВВ минимальны) - прежде всего в интересах пешеходов и велосипедистов.