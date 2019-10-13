Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Дорогие женщины, от всей души поздравляем вас с Днём матери!

Самая высокая награда для женщины и высшее её предназначение — быть матерью. Даря миру новую жизнь, она совершает обыкновенное чудо, ставящее её на недосягаемый пьедестал. На протяжении всей жизни мы ощущаем неразрывную связь с мамой, чья неиссякаемая доброта и душевная щедрость оберегают от невзгод, служат опорой в самых сложных ситуациях, дарят веру и надежду.

Особые слова признательности мы выражаем многодетным матерям, а также женщинам, которые взяли на себя огромный труд по воспитанию детей-сирот и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Примите наши искренние пожелания светлой любви, здоровья, мира и согласия, а также успехов, оптимизма и творческой энергии.

Пусть каждый ваш день, милые мамы, будет согрет теплом домашнего очага, вниманием дорогих и близких людей. Будьте счастливы и любимы!

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов

Районное объединение профсоюзов

Дорогие жительницы района!

Милые женщины!

Поздравляю вас с Днём матери — самым тёплым, домашним, душевным, семейным праздником!

Мама — самый дорогой человек для каждого из нас с первых минут жизни, наш первый наставник, мудрый советник и преданный друг. Нет чувств светлее, крепче и надёжнее, чем материнские любовь и вера, которые вселяют ощущение надёжной защиты, являются для нас поддержкой в любом возрасте, помогают справляться с трудностями и добиваться успехов. Земной поклон вам и слова благодарности за ваш неустанный труд и безграничное терпение. Здоровья, семейного счастья, вечной молодости и неувядающей красоты. Будьте любимы, хранимы и счастливы!

Виктор МИРОШ,

Депутат Палаты представителей Национального собрания

Республики Беларусь.