Когда в Минске достроят первое транспортное кольцо и где реконструируют опасные перекрестки

Источник материала: Tut.by

Первое транспортное кольцо в Минске собираются достроить в 2021 году. Кроме того, реконструируют опасные участки столичных дорог. Об этом сообщил в эфире «Беларусь 1» главный инженер «Гордорстроя».



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Дорожные работы на заключительном отрезке от проспекта Дзержинского до улицы Толстого стартуют в декабре. Планируется расширить и реконструировать саму улицу Толстого. Протяженность участка — 700 метров. Это позволит разгрузить движение со стороны проспектов Дзержинского и Жукова и приступить к реконструкции самого длинного путепровода в городе.

— В декабре начнутся подготовительные работы. Будет ряд объектов, которые подпадают под снос: 48 хозпостроек, зданий и сооружений. Там будет построена обводная ветка с брестского направления железной дороги, будет построен железнодорожный путепровод, — рассказал главный инженер «Гордорстроя» Василий Тибеж.

Стало известно и как реконструируют опасные участки. Например, на пересечении выезда с территории 15-го корпуса БНТУ со съездом на МКАД в следующем году построят круговую развязку. Сделают развязку и на пересечении улиц Франциска Скорины и МКАД.

Проведут работы и на таких опасных участках: пересечение улицы Ваупшасова с местным проездом МКАД, улицы Чкалова на участке от Воронянского, перекресток улиц Богдановича — Хоружей, Логойский тракт на участке от Гамарника до МКАД, пересечение проспекта Партизанского — улицы Варвашени — улицы Социалистической, пересечение проспекта Партизанского — улицы Буденного. Перекрестки сделают более понятными для водителей и пешеходов, где-то расширят, где-то установят светофоры и дополнительные знаки.