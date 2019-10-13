Знать как Отче Наш: сотрудники ГАИ получили списки с номерами неприкосновенных автомобилей

Источник материала: Новости Волковыска

Во все районные отделения ГАИ неофициально разослали бумажки со списком автомобилей, тормозить которые ни в коем случае нельзя, сообщает телеграм-канал NEXTA . Пока это касается лишь руководства областного УВД, но кто знает - возможно, со временем распространится и на "самых трезвых в мире" чиновников Гродненщины, пишет автор канала. В доказательство он приводит фото со списком тех самых "неприкосновенных" номеров.





По словам автора канала, ему пишут возмущённые сотрудники ГАИ Гродненской области: - Не дай бог кому-то из коллег их остановить. Был случай, когда остановили начальника УВД. Land Cruiser пролетел с большой скоростью, машина ДПС Слонима его догнала. Сотрудники узнали о себе много нового, а уже на следующей неделе из Гродно приехали принимать зачёты по физподготовке у всех слонимских инспекторов ДПС.