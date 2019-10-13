ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поднялись на стеклоомывателе: у семьи Олексиных самый дорогой бизнес в Даугавпилсе

14.10.2019 09:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По итогам 2018 года принадлежащая Инне Олексиной и ее сыну Дмитрию даугавпилсская компания Mamas D вошла в топ-10 самых дорогих бизнесов одного из шести регионов Латвии — Латгалии.

Поднялись на стеклоомывателе: у семьи Олексиных самый дорогой бизнес в Даугавпилсе
По оценке автора исследования и создателя базы данных о латвийском бизнесе Lursoft, стоимость Mamas D в прошлом году составила 15 млн евро. Это самый дорогой бизнес в Даугавпилсе и седьмой — в регионе.

Согласно данным с городского сайта, компания Mamas D специализируется на производстве  биодизельного топлива, омывателей ветровых стекол, технического глицерина, а также солода.

Она была создана в 2004 году, а в конце 2000-х выкуплена белорусским холдингом «Трайпл». В 2012 году  совладельцы «Трайпла» Юрий Чиж и Алексей Олексин были вынуждены расстаться. В результате раздела бизнеса новыми хозяевами Mamas D стали Инна и Дмитрий Олексины. Тогда же эти члены семьи Олексиных стали юридическими владельцами даугавпилсского пивоваренного завода Latgales Alus D.

Олексины — одна из самых богатых семей Беларуси. Владельцы компании «Энерго-Оил» Алексей и Инна Олексины открыли этим летом стрелковый комплекс на Минском море и запускают сейчас сеть табачных ларьков «Табакерка».


Самым «ценным» предприятием Латвии по итогам 2018 года стал государственный производитель и продавец электроэнергии Latvenergo с офисом в Риге. 

Его стоимость – 2,52 млрд евро (общая стоимость латвийских бизнесов – 30,65 млрд евро).  В первую тройку вошли также Kronospan Riga (750 млн евро) и управляющее местными лесами государственное предприятие Latvijas valsts meži (690 млн евро).

В первой десятке самых дорогих бизнесов оказалась только одна нестоличная компания – это Maxima Latvija (370 млн евро), зарегистрированная в Пририжском статистическом регионе страны
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам 2018 года принадлежащая Инне Олексиной и ее сыну Дмитрию даугавпилсская компания Mamas D вошла в топ-10 самых дорогих бизнесов одного из шести регионов Латвии...
 
Новости дня
Новости разные
 
В РНПЦ «Кардиология» после операции умерла 45-летняя пациентка: родные пожаловались в СК и Минздрав
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
14.10.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика