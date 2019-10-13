Ну и ну! Сельчане сбрасываются по пять рублей, чтобы к ним приехали коммунальщики

Белсат . После того, как убрать землю с дорожки, по которой дети ходят в школу, оказалось для коммунальщиков неподъемной задачей, сельчане сами собрали деньги – по пять рублей с семьи. Работу взялись выполнить глубокские коммунальщики. Но – не закончили, передает





«Прорыли канаву, с одной стороны, с другой. Нагрузили прямо на пешеходную тропу, которая заасфальтирована. Хотя можно было сразу погрузить на машину, и не надо было бы этой возни», – говорит житель деревни Чеслав Войтецкий.





Чеслав неоднократно обращался к руководству жилищного хозяйства района с просьбой убрать землю. Но там его обращения были игнорированы. А тем временем пошли дожди и тропа превратилась в настоящую полосу препятствий.





Некоторые из жителей даже были готовы снова собирать деньги, чтобы только закончить эти работы. Правда, собирать деньги второй раз не пришлось. После того как житель деревни Мерецкие Чеслав Войтецкий обратился к журналистам и записался на прием к главе района, территорию вокруг тропы благоустроили.





«По просьбе главного инженера ЖКХ Сергея Кашмиры я на прием не пошел к председателю райисполкома, пообещали все сделать. Правда, организовали работу, навезли гравия», – продолжает Чеслав Войтецкий.





Гравий привезли, да не разровняли. Жители деревни все сделали сами. Но и на этом проблемы не закончились. Кроме гравия, сельчане просили сделать перила на мостике через канаву.





«Здесь не только дети, здесь и взрослые могут. Ночью света нет, можно упасть. Ну, обещают, а как скоро это будет, одному богу известно», – говорит местная жительница.









Виктор Карман, председатель Уделовского сельсовета, к которому относится деревня, еще две недели назад пообещал, что перила будут сделаны.





«Буквально на этой неделе обещали поставить электрогенератор или бензогенератор, стойки приварить, перила, чтобы кто не дай бог не упал», – говорит Виктор Карман «Белсату» по телефону.





Правда, когда конкретно наступит эта неделя, председатель не объяснил. Жителям остается надеяться, что это произойдет быстро, и им больше не придется обращаться с этим вопросом к районным властям.