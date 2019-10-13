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"Джокер" за 2 недели собрал в прокате более полумиллиарда долларов
Источник материала: Партизан
Фильм американского режиссера Тодда Филиппса "Джокер" по-прежнему остается лидером по сборам в мировом кинопрокате. Об этом сообщает
За выходные в США он собрал 123,7 миллиона долларов, что довело общую сумму до 543 миллионов долларов.
Из этой суммы 351 миллион долларов собрано за пределами США: 22% пришлось на долю Европы, 26% дала Латинская Америка.
В большинстве стран мира, где идет прокат кинокартины, фильм входит в топ-5 рейтинга.
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Фильм американского режиссера Тодда Филиппса "Джокер" по-прежнему остается лидером по сборам в мировом кинопрокате. Об этом сообщает The Variety.
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