"Джокер" за 2 недели собрал в прокате более полумиллиарда долларов













За выходные в США он собрал 123,7 миллиона долларов, что довело общую сумму до 543 миллионов долларов.





Из этой суммы 351 миллион долларов собрано за пределами США: 22% пришлось на долю Европы, 26% дала Латинская Америка.





В большинстве стран мира, где идет прокат кинокартины, фильм входит в топ-5 рейтинга.