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Проедают долларовые сбережения. В сентябре продолжился отток валютных вкладов
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 12 месяцев подряд растут рублевые депозиты. При этом валютные депозиты по-прежнему сокращаются. Об этом свидетельствует
Депозиты в рублях растут 12 месяцев подряд. На 1 октября они составили 4 миллиарда 754,4 миллиона долларов. Эта сумма на 97,4 миллиона долларов больше, чем на начало
За август рублевые депозиты выросли на 126,8 миллиона рублей, за июль — на 81,9 миллиона рублей, за июнь — на 102,7 миллиона рублей, за май — на 62,5 миллиона рублей, за апрель — на 60,2 миллиона рублей, за март — на 55,8 миллиона рублей, за февраль — на 64,3 миллиона рублей, за январь — на 92 миллиона рублей, за декабрь — на 61,4 миллиона рублей, за ноябрь — на 52,6 миллиона рублей, в октябре — на 15,3 миллиона рублей. В сентябре они упали на 12,4 миллиона рублей. До этого в последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.
Валютные депозиты физлиц на 1 октября составили 6 миллиардов 207,6 миллиона долларов. Это на 2,9 миллиона долларов меньше, чем на начало сентября. За июль валютные вклады уменьшились на 9,2 миллиона долларов. Напомним, в июне валютные депозиты
Напомним, большинство белорусов — 65,2% — считают, что сбережения лучше хранить в валюте. При этом 57,4% полагают, что сейчас плохое время для сбережений. Это следует из
При этом те, кто делает сбережения, предпочитают хранить их «под подушкой», то есть наличными дома (747 человек из опрошенных), а также на депозитах в банках (558) и вкладываться в недвижимость (319).
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При этом валютные депозиты по-прежнему сокращаются. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за сентябрь.
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