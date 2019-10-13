Проедают долларовые сбережения. В сентябре продолжился отток валютных вкладов

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 12 месяцев подряд растут рублевые депозиты. При этом валютные депозиты по-прежнему сокращаются. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за сентябрь.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Депозиты в рублях растут 12 месяцев подряд. На 1 октября они составили 4 миллиарда 754,4 миллиона долларов. Эта сумма на 97,4 миллиона долларов больше, чем на начало сентября .

За август рублевые депозиты выросли на 126,8 миллиона рублей, за июль — на 81,9 миллиона рублей, за июнь — на 102,7 миллиона рублей, за май — на 62,5 миллиона рублей, за апрель — на 60,2 миллиона рублей, за март — на 55,8 миллиона рублей, за февраль — на 64,3 миллиона рублей, за январь — на 92 миллиона рублей, за декабрь — на 61,4 миллиона рублей, за ноябрь — на 52,6 миллиона рублей, в октябре — на 15,3 миллиона рублей. В сентябре они упали на 12,4 миллиона рублей. До этого в последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.

Валютные депозиты физлиц на 1 октября составили 6 миллиардов 207,6 миллиона долларов. Это на 2,9 миллиона долларов меньше, чем на начало сентября. За июль валютные вклады уменьшились на 9,2 миллиона долларов. Напомним, в июне валютные депозиты выросли на 89 миллионов долларов, в мае — на 158,4 млн долларов, а в апреле снизились на 7,1 млн долларов.

Напомним, большинство белорусов — 65,2% — считают, что сбережения лучше хранить в валюте. При этом 57,4% полагают, что сейчас плохое время для сбережений. Это следует из опроса Нацбанка по инфляционным ожиданиям населения за август.

При этом те, кто делает сбережения, предпочитают хранить их «под подушкой», то есть наличными дома (747 человек из опрошенных), а также на депозитах в банках (558) и вкладываться в недвижимость (319).