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В США заблокировали размещение токенов Telegram на $1,7 млрд

14.10.2019 09:57 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В США заблокировали размещение токенов Telegram на ,7 млрд
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

SEC утверждает, что структуры Telegram должны были зарегистрировать продажу Gram как сделку с ценными бумагами. Но компании не раскрыли информацию о финансовом состоянии, бизнесе, менеджменте и рисках, как того требует Закон о ценных бумагах США от 1933 года. Об этом сообщает vc.ru.

 
 
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета на продажу криптовалюты Gram
 
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