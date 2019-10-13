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В США заблокировали размещение токенов Telegram на $1,7 млрд
Источник материала: Myfin
SEC утверждает, что структуры Telegram должны были зарегистрировать продажу Gram как сделку с ценными бумагами. Но компании не раскрыли информацию о финансовом состоянии, бизнесе, менеджменте и рисках, как того требует Закон о ценных бумагах США от 1933 года. Об этом сообщает vc.ru.
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета на продажу криптовалюты Gram
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