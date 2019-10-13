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Из Минска запустят прямой поезд в Прагу
Источник материала: KYKY>
Минчане смогут ездить в столицу Чехии прямым поездом. Он появится в декабре 2019-го.
Портал vb.by
Планируется, что поезд в Прагу начнет курсировать ежедневно. А в декабре, возможно, запустят прямой поезд Брест-Будапешт.
Расписание поезда Брест-Прага
Из Бреста поезд будет отправляться в 7:11, промежуточные остановки запланированы в Варшаве (8:45) и Богумине (13:20), а в Прагу прибудет в 17:39. Обратный поезд из столицы Чехии будет отправляться в 10:23, из Богумина — в 14:40, из Варшавы — в 19:15, а в Брест прибудет в 0:37.
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