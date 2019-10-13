Из Минска запустят прямой поезд в Прагу

Источник материала: KYKY

Минчане смогут ездить в столицу Чехии прямым поездом. Он появится в декабре 2019-го.

Портал vb.by писал , что в составе прдусмотрены прицепные вагоны Москва-Прага через Минск. Пока БЖД не комментирует эту информацию, польские железные дороги уже опубликовали предварительное расписание.

Планируется, что поезд в Прагу начнет курсировать ежедневно. А в декабре, возможно, запустят прямой поезд Брест-Будапешт.

Расписание поезда Брест-Прага

Из Бреста поезд будет отправляться в 7:11, промежуточные остановки запланированы в Варшаве (8:45) и Богумине (13:20), а в Прагу прибудет в 17:39. Обратный поезд из столицы Чехии будет отправляться в 10:23, из Богумина — в 14:40, из Варшавы — в 19:15, а в Брест прибудет в 0:37.