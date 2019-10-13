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Сколько проехал — столько заплатил. В Минске хотят изменить систему оплаты проезда
Источник материала: KYKY>
В Минске снова задумались о дифференцированной оплате проезда (то есть с учетом расстояния) в общественном транспорте. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак,
На выходных Сивак провел прямую телефонную с минчанами. Во время одного из звонков женщина пожаловалась, что часто пользуется транспортом, чтобы подъехать одну остановку, а платить за это приходится по полному тарифу.
В ответ минский мэр пообещал, что поручит специалистам проработать механизмы об оплате услуги общественного транспорта по дифференцированному тарифу, в зависимости от преодоленного пассажиром расстояния.
Отметим, что раньше минские власти уже
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В Минске снова задумались о дифференцированной оплате проезда (то есть с учетом расстояния) в общественном транспорте. Об этом заявил председатель...
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