Сколько проехал — столько заплатил. В Минске хотят изменить систему оплаты проезда

Источник материала: KYKY

В Минске снова задумались о дифференцированной оплате проезда (то есть с учетом расстояния) в общественном транспорте. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, сообщает агентство «Минск-Новости».

На выходных Сивак провел прямую телефонную с минчанами. Во время одного из звонков женщина пожаловалась, что часто пользуется транспортом, чтобы подъехать одну остановку, а платить за это приходится по полному тарифу.

В ответ минский мэр пообещал, что поручит специалистам проработать механизмы об оплате услуги общественного транспорта по дифференцированному тарифу, в зависимости от преодоленного пассажиром расстояния.

Отметим, что раньше минские власти уже занимались изучением таких тарифов. Рассматривались варианты оплаты в зависимости от времени, проведенного в транспорте, или расстояния, но пока ни один проект так и не реализовали. Сейчас в Минске продают проездные билеты на одну поездку, на месяц, декаду, пять, десять и 15 суток, а также на отдельные виды транспорта.