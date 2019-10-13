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В Калифорнии запретили продажу меха

14.10.2019 09:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Калифорния стала первым штатом Америки, где запретили продажу новых меховых изделий. Такой закон, направленный на борьбу с жестоким обращением с животными, подписал губернатор Гэвин Ньюсом, сообщается на его сайте.

Согласно закону, на территории Калифорнии больше нельзя производить, продавать, дарить и обменивать меховые изделия. Запрет распространяется на одежду, обувь, сумки, головные уборы и связки ключей. Он вступит в полную силу в 2023 году. Нарушителей будут наказывать штрафом.

Также в Калифорнии запретят выступление диких животных в цирке и убой лошадей. Кроме того, Ньюсон запретил охоту на рыжую рысь.

«Калифорния — лидер по защите прав животных. Сейчас это лидерство предполагает запрет на продажу меха. Но и это не все. Мы заявляем: прекрасным диким животным, таким как тигры и медведи, не место в клетках, они не должны прыгать через кольцо с огнем в руках дрессировщика», — резюмировал губернатор.

 
 
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Калифорния стала первым штатом Америки, где запретили продажу новых меховых изделий. Такой закон, направленный на борьбу с жестоким обращением с животными,...
 
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