Широкая денежная масса в Беларуси в сентябре 2019 года выросла до 45,3 млрд рублей

Источник материала: Ежедневник





Широкая денежная масса в Беларуси по состоянию на 1 октября 2019 года составила 45,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с показателем на 1 сентября 2019 года на 1,4%. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Объем наличных денег в обороте за сентябрь 2019 г увеличился на 1,22% и достиг 3,42 млрд рублей.

Денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), в сентябре составил почти 9,17 млрд рублей (вырос почти на 4,19%).

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, в сентябре 2019 года увеличился на 4,62% и по состоянию на 1 октября составил 18,091 млрд рублей.

За сентябрь депозиты в иностранной валюте увеличились на 81 млн долларов. Они составили почти 11,59 млрд долларов. Объем депозитов физлиц до 7,45 млрд долларов (вырос на 13,8 млн долларов), а юридических лиц — на 67,1 млн долларов до 4,13 млрд долларов.