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Хоккеист «Динамо-Минск»: «Четыре поражения подряд - это ужасно, это отстой, это выводит меня из себя»

14.10.2019 11:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Форвард минского «Динамо» Франсис Паре заявил РИА Новости, что четыре подряд поражения команды в регулярном чемпионате КХЛ выводят его из себя.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Динамо» в воскресенье в Подольске со счетом 0:3 уступило «Витязю». Минский клуб проиграл четвертый матч подряд и впервые в сезоне не забил. Лучший бомбардир и снайпер команды Теему Пулккинен пропустил первый матч в сезоне.

«Мы имели немало шансов, но вратарь „Витязя“ Илья Ежов играл здорово. У нас не сработало большинство в отличие от соперника, и это сделало разницу. Конечно, нам не хватало Пулккинена, он второй снайпер в лиге. И вратаря Юнаса Энрота тоже не хватает, хотя Михаил Карнаухов здорово сыграл. Четыре поражения подряд — это ужасно, это полный отстой, это выводит меня из себя», — сказал Паре.

«Никто в нашей раздевалке не счастлив, это точно. Мы хорошо начали, сейчас проиграли четыре подряд матча на этом долбанном выезде. Никто не поможет нам сейчас, нам всем — тридцати игрокам, тренерскому штабу — надо посмотреть в зеркало, и победить дома, чтобы вернуть уверенность, иначе это будет очень долгий октябрь. Да, у нас много молодежи, но это не оправдание. Мы уже показали, что можем биться со всеми, мы обыгрывали „Магнитку“, обыгрывали „Йокерит“, просто надо забивать свои моменты», — добавил он.

 
 
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Форвард минского «Динамо» Франсис Паре заявил РИА Новости, что четыре подряд поражения команды в регулярном чемпионате КХЛ выводят его из себя.
 
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