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Районное методическое объединение учителей истории и обществоведения

14.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

11 октября 2019 года на базе государственного учреждения образования «Гимназия г.Дзержинска» прошло районное методическое объединение учителей истории и обществоведения.

В рамках IX областного педагогического марафона 11 октября 2019 года на базе государственного учреждения образования «Гимназия г.Дзержинска» прошло районное методическое объединение учителей истории и обществоведения по теме «Совершенствование предметной и методической компетентности учителей истории и обществоведения через освоение интерактивных методов и приемов обучения и их реализации в процессе преподавания учебных предметов». Эпиграфом к семинару-практикуму взяты слова Л.Н.Толстого: «Учитель всегда невольно стремиться к тому, чтобы выбрать самый для себя удобный способ преподавания. Чем способ преподавания удобнее для учителя, тем он неудобен для учеников. Только тот образ преподавания верен, которым довольны ученики. Будем же искать, и примерять те способы обучения, которыми будут довольны ученики».

Этот эпиграф выбран не зря, так как интерактивные методы требуют большой подготовки как самого учителя: информация, раздаточный материал, оборудование урока, так и подготовка учащихся, их готовности сотрудничать, подчиняться правилам, предложенным учителем».


На методическом объединении учителя моделировали современный урок по истории и обществоведению с учетом интерактивных методов и приемов обучения во время проведения мастер-класса учителем истории государственного учреждения образования «Негорельская средняя школа №1» Непогодой Т. Н.

В рамках методики «Обмен» учителя Юнцевич Л.М. (государственное учреждение образования «Гимназия г.Фаниполя) и Фурса А.А. (государственное учреждение образования «Демидовичский учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая школа») выступили с теоретическими выступлениями, которые сочетались с фрагментами уроков, конкретизирующие выступления на тему» Новые подходы в обучении (диалоговое обучение, проектные методики, смешанное обучение).

Учитель Будаев М.С. из государственного учреждения образования «Скирмантовский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» поделился опытом реализации творческих способностей учащихся через активизацию мыслительной деятельности учащихся и через активные формы ведения уроков.


Главное, что объединяет все выступления, что учителя делились опытом формирования у учащихся активного подхода к процессу обучения, т.е. уметь самостоятельно получать новую информацию, перерабатывать (систематизировать, анализировать) полученные знания, ставить и решать проблемные задачи. Интерактивные: от англ. (inter-«между»; act –«действие»), таким образом, дословный перевод обозначает интерактивные методы – позволяющие учиться взаимодействовать между собой; а интерактивное обучение – обучение, построенное на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Использование интерактивных методов и приемов наиболее соответствует личностно-ориентированному подходу, так как они предполагают собой обучение (коллективное, обучение в сотрудничестве), причем и обучающийся и педагог являются субъектами учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера группы, создателя условий для инициативы учащихся.

Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии учащихся со своим опытом и опытом своих друзей, так как большинство интерактивных упражнений обращается к опыту самого учащегося, причем не только учебному, школьному. Новое знание, умение формируется на основе такого опыта.

Учителя посетили уроки: обобщающий урок по разделу «Особенности развития США и стран Европы» в 11 классе, учитель высшей квалификационной категории Бурцева С.В. и урок по обществоведению в 10 классе по теме «Семья в современном обществе», учитель Голубкович А.Ю.

В рамках методики «Взгляд со стороны» учителя истории района дали высокую оценку посещенным урокам. На уроке истории просматривалось тесное взаимодействие учителя и учащихся, владение учащимися предметными компетенциями, глубокое знание теоретического материала и умение применять его на практике, задания были олимпиадного характера, учащиеся умеют анализировать, обобщать, высказывать свое мнение. На уроке обществоведение ярко просматривалось уважение и доверие учащихся 11-го класса к Алле Юрьевне, хотя она работает только один месяц. Продумала интересные задания для медиаазбуки, новую форму проведения дискуссии. Учащиеся весь урок поддерживали учителя, высказывали очень интересные суждения.

Педагоги единодушно пришли к выводу, что энциклопедичностью знаний в XXI веке мало кого можно заинтересовать, на это есть Википедия, а вот аналитическим умом и способностью связывать воедино разрозненные события и явления можно покорить любых работодателей, с которыми неизбежно придется столкнуться нашим ученикам.



 
 
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11 октября 2019 года на базе государственного учреждения образования «Гимназия г.Дзержинска» прошло районное методическое объединение учителей...
 
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