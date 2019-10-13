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Третий Международный шахматный Фестиваль «Черная пешка» пройдет в Брестском легкоатлетическом манеже с 1 по 3 ноября 2019 года
14.10.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ожидается более тысячи участников из разных стран мира. Афиша:
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Третий Международный шахматный Фестиваль «Черная пешка» пройдет в Брестском легкоатлетическом манеже с 1 по 3 ноября 2019 года
Ожидается более тысячи участников из разных стран мира. Афиша:
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