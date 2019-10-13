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Мясцовыя краявiды перыяда нямецкай акупацыi (архивные фото Бреста)
14.10.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Узнаёте? Это Брест. На первом снимке высажена аллея от пл. Ленина (нынешней, разумеется) в сторону Горисполкома и 9-й школы.
А это ул. Пушкинская:
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Узнаёте? Это Брест. На первом снимке высажена аллея от пл. Ленина (нынешней, разумеется) в сторону Горисполкома и 9-й школы.
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