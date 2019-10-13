Объявлены обсуждения концепции: «Группа многоэтажных жилых домов по ул. Вульковская»

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский горисполком приглашает принять участие в общественных обсуждениях архитектурно-планировочной концепции объекта: «Группа многоэтажных жилых домов по ул. Вульковская в

г. Бресте».





Данная процедура проводится на основании Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.04.2019 № 256) (далее Положение).

Общественное обсуждение проводится в форме информирования и анализа общественного мнения.

Срок проведения общественного обсуждения с 28 октября 2019 года по 21 ноября 2019 года.

Ознакомиться с экспозиционными материалами архитектурно-планировочной концепции объекта «Группа многоэтажных жилых домов по ул. Вульковская в г. Бресте» можно с 28 октября по 11 ноября 2019 года в инфоцентре по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3 в здании Брестского горисполкома в рабочие дни, в часы: с 8.30 до 17.30, а так же на официальном сайте Брестского городского исполнительного комитета.

Презентация архитектурно-планировочной концепции объекта «Группа многоэтажных жилых домов по ул. Вульковская в г. Бресте» состоится 31 октября 2019 года по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, в 18.00 с участием разработчиков проекта, заказчика, а так же представителей заинтересованных республиканских органов государственного управления.

Организатором общественного обсуждения выступает Брестский городской исполнительный комитет (224000 г. Брест, ул. Энгельса, 3, контактный тел. 21-03-65, 21-03-12).

Заказчик архитектурной концепции – коммунальное унитарное предприятие «Брестское городское управление капитального строительства». Разработчик архитектурной концепции — КУП «Брестжилстрой» (224028, г. Брест, ул. Гоздецкого, 11, контактный тел. (8 0162) 47-94-89).

Свои замечания и (или) предложения просим высылать в письменном или электронном виде, с 28 октября 2019 года по 21 ноября 2019 года, с пометкой «Группа многоэтажных жилых домов по

ул. Вульковская в г. Бресте по адресу: ГУ «Редакция газеты «Брестский вестник», ул. Мицкевича, 25, г. Брест, 224005 или на адрес электронной почты: brestvestnik@bvn.by .

Замечания и предложения участников общественного обсуждения в соответствии с п. 19 Положения будут рассмотрены на городском архитектурно-градостроительном Совете, утвержденном решением Брестского горисполкома от 02.04.2019 № 444.

Дата опубликования извещения 17 октября 2019 г.

Архитектурной концепцией планируется создание комфортной среды для проживания с застройкой, состоящей из нескольких жилых групп переменной этажности, пешеходной аллеей, спортивной зоной, встроенно-пристроенным детским садиком, а так же объектами соцкультбыта и зеленым сквером на неблагоустроенной на данный момент, находящейся внутри микрорайона территории.

Земельный участок расположен в южной части города Бреста в микрорайоне «Вулька». Данный участок граничит: с юга, востока и запада – с существующей многоэтажной застройкой, с севера — индивидуальной жилой застройкой.

В настоящее время земельный участок, на котором предполагается размещение группы многоквартирных домов, не вовлечен в хозяйственную деятельность, в северной части частично используется гражданами под огородничество.





Решения, принятые в концепции соответствуют регламентам утвержденной градостроительной документации (Генеральному плану г. Бреста, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. №332 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 12.02.2019 г. № 46 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь).

Для обслуживания зданий в группах предусматривается устройство внутриквартального проезда, а так же устройство подъездов с устройством парковочных мест с ул. Вульковской.

Планировочными решениями учтена близость размещения участка к существующей застройке, принята во внимание необходимость выполнения мероприятий для комфортного проживания граждан не только в строящихся зданиях, но и для проживающих в существующих многоквартирных и усадебных домах данной территории.

Целью архитектурной концепции является определение возможности освоения территории под жилую функцию с размещением группы многоквартирных жилых домов переменной этажности и выполнением работ по благоустройству прилегающей территории, а так же созданием благоприятной среды обитания для жителей данного района.

Концепцией предполагается размещение порядка 540 квартир в жилой группе, наличие объектов социально-культурного назначения, создание обустроенной зеленой зоны с водоемом, внутриквартального общественного пространства — площади, спортивного центра с игровыми площадками, встроенно-пристроенного детского сада.





Проектным решением предусматривается выполнение целого комплекса мероприятий в части освоения рассматриваемой территории, в том числе:

— прокладка инженерных сетей для группы жилых домов;

— устройство детских игровых площадок, площадок для занятия спортом, хозяйственных площадок;

— устройство парковочных мест для автомобилей жителей, а также мест для хранения велосипедов с навесом для защиты от атмосферных осадков;

— организация транспортных и пешеходных связей, озеленение свободной от застройки и дорожных покрытий территории.

Площадь участка в границах работ составляет 8,96 га, площадь озеленения – 3,83 га, площадь покрытия для устройства проездов и парковок – 2,24 га, площадь покрытия для устройства тротуаров и площадок 1,75 га, площадь под застройку 1,14 га. Для размещения автотранспорта жителей проектным решением предусматриваются плоскостные парковочные места общим количеством 548 мест.





Информация о регламентах использования застройки территории:

— коэффициент интенсивности застройки – 0,09;

— плотность населения – 204 чел/га;

— плотность жилищного фонда – 4037,94 м²/га;

— процент площади под застройку – 12,72 %;

— процент поверхности с твердым покрытием – 44,53%;

— процент озеленения территории – 42,74 %.