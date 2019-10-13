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На кольце бульвара Шевченко наносят новую разметку. Будет ли оно "турбо"?
14.10.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Будьте внимательны и осторожны. Сегодня, 14 октября 2019 года на кольце бульвар Шевченко - Набережная идут работы по нанесению новой разметки. для выполнения работ иногда потребуется ограничивать движение.
Мы бы не акцентировали на этом внимание, если бы не давнее-давнее обещание привести этот перекрёсток в состояние, когда водители не будут так часто попадать в конфликтные ситуации. Если кто-то забыл, то напомним - "
Когда-то
На этот раз, без долгих слов и длинных обещаний взялись за дело. На фото сверху - как было, снизу схема - как может быть.
Наверняка, идею доработали. Что получится - узнаем уже совсем скоро. Желающие проследить как это происходит могут воспользоваться камерой
Постепенно что-то вырисовывается...
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Будьте внимательны и осторожны. Сегодня, 14 октября 2019 года на кольце бульвар Шевченко - Набережная идут работы по нанесению новой разметки. для выполнения работ...
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