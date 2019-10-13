ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На кольце бульвара Шевченко наносят новую разметку. Будет ли оно "турбо"?

14.10.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Будьте внимательны и осторожны. Сегодня, 14 октября 2019 года на кольце бульвар Шевченко - Набережная идут работы по нанесению новой разметки. для выполнения работ иногда потребуется ограничивать движение.

На кольце бульвара Шевченко наносят новую разметку. Будет ли оно "турбо"?

Мы бы не акцентировали на этом внимание, если бы не давнее-давнее обещание привести этот перекрёсток в состояние, когда водители не будут так часто попадать в конфликтные ситуации. Если кто-то забыл, то напомним - "конфликт внутреннего и внешнего".

На кольце бульвара Шевченко наносят новую разметку. Будет ли оно "турбо"?

Когда-то давно шли разговоры, что разметка сделает тут режим "турбо" (по примеру Каменецкого кольца, или даже монолитного на Западном обходе). Потом идея почему-то попала в "долгий ящик", затем опять о ней вспомнили, и снова благополучно забыли.

На кольце бульвара Шевченко наносят новую разметку. Будет ли оно "турбо"?

На этот раз, без долгих слов и длинных обещаний взялись за дело. На фото сверху - как было, снизу схема - как может быть.

На кольце бульвара Шевченко наносят новую разметку. Будет ли оно "турбо"?

Наверняка, идею доработали. Что получится - узнаем уже совсем скоро. Желающие проследить как это происходит могут воспользоваться камерой wikilink.by

На кольце бульвара Шевченко наносят новую разметку. Будет ли оно "турбо"?

Постепенно что-то вырисовывается...

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Будьте внимательны и осторожны. Сегодня, 14 октября 2019 года на кольце бульвар Шевченко - Набережная идут работы по нанесению новой разметки. для выполнения работ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Районное методическое объединение учителей истории и обществоведения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика