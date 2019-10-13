Источник материала: Виртуальный Брест

Будьте внимательны и осторожны. Сегодня, 14 октября 2019 года на кольце бульвар Шевченко - Набережная идут работы по нанесению новой разметки. для выполнения работ иногда потребуется ограничивать движение.





Мы бы не акцентировали на этом внимание, если бы не давнее-давнее обещание привести этот перекрёсток в состояние, когда водители не будут так часто попадать в конфликтные ситуации. Если кто-то забыл, то напомним - " конфликт внутреннего и внешнего ".





Когда-то давно шли разговоры , что разметка сделает тут режим "турбо" (по примеру Каменецкого кольца , или даже монолитного на Западном обходе). Потом идея почему-то попала в "долгий ящик", затем опять о ней вспомнили, и снова благополучно забыли.





На этот раз, без долгих слов и длинных обещаний взялись за дело. На фото сверху - как было, снизу схема - как может быть.





Наверняка, идею доработали. Что получится - узнаем уже совсем скоро. Желающие проследить как это происходит могут воспользоваться камерой wikilink.by





Постепенно что-то вырисовывается...