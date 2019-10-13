В преддверии Дня матери родильное отделение Быховской ЦРБ посетила начальник отдела ЗАГС райисполкома Алла Денисова

Источник материала: Маяк Преднепровья

Они аккуратно прижимают к груди маленькие «кулечки», а в глазах – тихое счастье. Совсем скоро малыши подрастут и произнесут самое главное для каждой женщины слово «мама».





В родильное отделение Быховской центральной районной больницы посетителей пускают не часто. Но для этой гостьи медики сделали исключение. Больно уж хороший повод для визита! В преддверии Дня матери начальник отдела ЗАГС райисполкома Алла Денисова переступила порог «святая святых», чтобы поздравить пациенток с наступающим праздником.

Добрые пожелания, теплые слова и, конечно, подарки стали для женщин приятным сюрпризом. Хотя самыми дорогими «бонусами» судьба мам уже одарила – в детях и есть их счастье.

Олеся Пащук и Виктория Сивцова держат на руках дочерей. Обе — мамы со стажем. Новорожденные – третьи детки в их семьях.

Лариса Колоскова только готовится стать многодетной мамой. По прогнозам врачей на свет появится мальчишка. Пусть так и будет!

В семье Лины Григорьевой пополнение – дочка Доминика.

Татьяна Смольникова убаюкивает своего розовощекого сыночка – в ее семье долгожданный первенец!

В преддверии Дня матери поздравления принимала и Анастасия Дубинская.

Счастья вам, мамы! Растите здоровыми, детки!

Алеся МУХАЧЕВА.