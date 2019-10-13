Наши дружинники самые спортивные

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Команда Городокского района стал первой в спортивно-прикладном многоборье в рамках областной спартакиады среди молодых членов добровольных дружин, которая прошла 9 октября на базе отряда милиции особого назначения УВД Витебского облисполкома.





Честь района защищали пятеро учашихся Городокского государственного аграрно-технического колледжа, которые являются членами БРСМ (на снимке). 16 команд со всей области боролись за звание лучшей в спортивно-прикладном многоборье, состоящем из метания гранаты на дальность, бега на 100 м с высокого старта, комплекса силовых упражнений и личных соревнований по подьёму гири весом 24 кг. Затем ребята проходили полосу препятствий, которая наглядно продемонстрировала их умение работать в команде и понимать друг друга с полуслова, а также ловкость и физическую подготовку. Не обошлось и без проверки теоретической подготовки членов команд, они отвечали на вопросы правовой и медико-санитарной тематики. Особые эмоции у групп поддержки вызвало перетягивание каната, в котором принимали участие команды в полном составе.

Городокчанам не было равных в спортивно-прикладном многоборье. Персональную награду из областного центра привёз учащийся ГГАТК Илья Адамович, который занял второе место в подьёме гири. Команда нашего района стала пятой в общекомандном зачёте.

Любовь СИМОНОВА.