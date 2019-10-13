Белорусская группа Re1ikt сменила название и выпустила новый альбом

Источник материала: Tut.by

Белорусская группа Re1ikt сменила название группы и выпустила шестой студийный альбом, в который вошло десять старинных белорусских народных песен, собранных в разных уголках нашей страны.



Фото: metalheads.by

Стилизованная единица в названии команды (Re1ikt) уступила место латинской «L»: теперь группа называется Relikt. Это сделано для того, чтобы избежать путаницы. Еще у группы и новый логотип, созданный на основе шрифта, которым был написан Статут ВКЛ.

В новый альбом вошли десять старинных белорусских народных песен, собранных в разных уголках нашей страны. Научными консультантами релиза выступили историк, исследователь традиционной культуры Елена Ляшкевич и этнограф, специалист по этническому певческому исполнению Ирина Мазюк.

Дрэва Жыцця by Relikt

Шестой студийный альбом Relikt записывался и сводился на той самой легендарной консоли SSL 4000 из лос-анджелесской студии компании Yamaha, с которой работали Motorhead, Стиви Уандер, Чет Аткинс и другие звезды.

Помимо ставших визитной карточкой Relikt необычных гитарных эффектов и многообразной перкуссии, в новых композициях коллектива можно услышать множество редких, необычных для рок-музыки, этнических инструментов: глюкофон ручной работы с нестандартным строем, белорусские дудки, ксилофон, баян.

— Релиз «Дрэва жыцця» связан с фундаментальными понятиями человеческого бытия: жизнь и смерть, добро и зло, а также является ключевым символом белорусской мифологии и культуры. Нам хочется, чтобы песни, которые пели наши предки, бабушки и дедушки, не исчезли, а продолжали звучать на фестивалях, в клубах и айпадах, чтобы дерево нашего рода и народа не засыхало, а давало новые побеги, — говорит лидер Relikt барабанщик Александр Демиденко.

Группа Relikt выступит 6 ноября в Doodah King в рамках Rock Bastion Metal Fest .

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