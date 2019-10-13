Саснович проиграла в первом раунде Кубка Кремля

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Александра Саснович (№ 64) проиграла в первом раунде Кубка Кремля Анастасии Севастовой (№ 24) из Латвии — 1:6, 5:7.



Фото: Reuters

В первом же гейме Александра сделала брейк, но зацепиться ей не удалось. Больше в этом сете Саснович не взяла ни одного гейма.

Куда более напряженно проходила вторая партия. Севастова вела 4:2, но затем Александра выиграла три гейма подряд. Увы, но вскоре Анастасия сделала еще один брейк, а затем довела матч до победы на своей подаче.

Это поражение стало для Александры Саснович пятым подряд.