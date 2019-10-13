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«Просто крэйзи». Посмотрите на многодетных мам, чьи увлечения удивляют

14.10.2019 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В День матери GO.TUT.BY рассказывает про трех удивительных женщин, которые могут все: и воспитывать детей, и колотить грушу, и ходить в горы, и танцевать на пилоне.

Одна растит троих сыновей и занимается единоборствами


До рождения детей Надежда Томаш занималась только танцами.

Сейчас у 35-летней мамы трое сыновей: Мише — 9, Льву — 7, Косте — 5. Надежда практически не уходила в декретные отпуска: сразу занималась сдачей недвижимости в аренду (свободный график позволял все совмещать), сейчас работает в компании-застройщике специалистом по аренде коммерческой недвижимости.

Два последних года сыновей Надежда воспитывает одна. Повезло с родителями — они очень выручают. А раньше Наде помогала бабушка (которая тоже вырастила троих детей).


— Так уж вышло, что на мне функции и мамы, и папы. Возможно, именно поэтому подсознательно в качестве увлечения я выбрала единоборства, — объясняет девушка. — У меня была такая мотивация: я ращу трех сыновей, важно быть примером и показать им, что надо быть физически развитым и не бояться. Я учу их, что сильный человек не должен лезть в драку, но он должен чувствовать, что может за себя постоять.

К смешанным боевым искусствам многодетная мама пришла не сразу. Надя искала хобби, чтобы направить свою энергию в нужное русло. Иначе в жизни все было циклично — работа, дом, дети. Пробовала тренажерный зал, но он для нее оказался очень скучным. Потом Надя увлеклась трансляциями боев, подписалась на аккаунты клубов и тренеров — и поняла, что это ей визуально нравится.


— В какой-то момент поняла, что совсем не уделяю себе времени, а нужно за собой смотреть. Все советовали походить на йогу, но это не для моего характера. Случайно узнала, что приятельница занимается в одном из клубов, так попала на свою первую тренировку. И химия случилась — нашла свое.

Занимается Надежда больше четырех месяцев. Она не шла на тренировки, чтобы привести фигуру в порядок, но изменения есть и в этом направлении: девушка замечает, что мышцы приходят в тонус. Для многодетной мамы единоборства — это способ «обнулиться», снять стресс. Занимается она два дня в неделю, но чувствует, что хочется еще больше. И дети этому не помеха.


— У меня одна тренировка в будний, а вторая — в выходной, когда у детей есть кружки. Родители, конечно, страхуют. Еще детей можно оставить в детском уголке в клубе. Здесь даже есть детские группы и я сейчас думаю, как скорректировать график, какое составить расписание, чтобы мои мальчики тоже занимались, и чтобы они могли совмещать другие свои занятия со спортом. Но пока есть репетиторство, полезные кружки, которые не хочется приносить в жертву.

— А мальчикам это интересно?

— Интерес есть, им очень нравится даже сам ритуал — перчатки надевать. Но старший сын, когда я пошла на ММА, расстроился: он планировал маму защищать, а теперь мама и сама за себя может постоять.

Танцовщица на пилоне усыновила двоих детей, а потом родила с диагнозом «бесплодие»


Фото: из личного архива

28-летняя Ольга Царик вместе с мужем воспитывает трех мальчиков: 5-летнего Захара, 3-летнего Богдана и 4-месячного Матвея. «И это чудо», — уверена семья.

Двух малышей пара усыновила.

— У меня был диагноз бесплодие. Мы с мужем долго боролись, лечились, прошли несколько эко, но ничего не помогало. Врачи и близко не давали шансов на естественную беременность. Мы не хотели ждать и жить в этом аду, когда ничего не получалось, поэтому решили усыновить детей. Думали об одном ребенке, но как бы странно это ни звучало — у нас в стране маленьких детей очень быстро «разбирают». Нам предложили двоих братиков, мы их увидели и забрали к себе. Не было никаких выборов, сомнений и перебираний. Буквально через несколько месяцев после усыновления случилось что-то необычное — я забеременела. Все прошло хорошо, и у нас в семье появился третий сын.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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Как найти время на ЗОЖ? У этих многодетных мам свои рецепты успеха.
 
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