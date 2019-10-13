ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Столбцах из психоневрологического дома-интерната пропал пациент

14.10.2019 12:47 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Столбцах из психоневрологического дома-интерната пропал пациент
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел около 5 часов вечера 13 октября. Из психоневрологическго дома-интерната в Столбцах ушел в неизвестном направлении 56-летний пациент Владимир Сасим и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

В Столбцах из психоневрологического дома-интерната пропал пациент В Минском районе пропала восьмиклассница

К поискам мужчины подключились правоохранители. Приметы пропавшего: на вид 56 лет, рост около 175 см, худощавый, размер ноги 44, волосы темно-русые короткие, нос прямой, курит. В момент исчезновения был одет в больничную одежду – синие брюки и рубашку. Обут в черные резиновые сланцы, при себе ничего не имел.

В УВД Миноблисполкома просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, обратиться в милицию.

В Столбцах из психоневрологического дома-интерната пропал пациент
Фото: УВД Минского облисполкома
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
56-летнего Владимира Сасима разыскивают правоохранители.
 
Новости дня
Новости разные
 
Наши дружинники самые спортивные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • модные недорогие пуховики вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика