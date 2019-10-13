В Столбцах из психоневрологического дома-интерната пропал пациент

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел около 5 часов вечера 13 октября. Из психоневрологическго дома-интерната в Столбцах ушел в неизвестном направлении 56-летний пациент Владимир Сасим и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

К поискам мужчины подключились правоохранители. Приметы пропавшего: на вид 56 лет, рост около 175 см, худощавый, размер ноги 44, волосы темно-русые короткие, нос прямой, курит. В момент исчезновения был одет в больничную одежду – синие брюки и рубашку. Обут в черные резиновые сланцы, при себе ничего не имел.

В УВД Миноблисполкома просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, обратиться в милицию.