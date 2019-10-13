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Женщин в родильном отделении горецкой больницы поздравили с Днем матери

14.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

С Днем матери поздравили женщин в акушерско-гинекологическом отделении горецкой больницы председатель районного отделения Белорусского общества Красного Креста Татьяна Боровикова и начальник отдела ЗАГС райисполкома Наталья Мелехова.

 

Женщин в родильном отделении горецкой больницы поздравили с Днем матери

 

Женщин в родильном отделении горецкой больницы поздравили с Днем матери

 

Женщин в родильном отделении горецкой больницы поздравили с Днем матери

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  С Днем матери поздравили женщин в акушерско-гинекологическом отделении горецкой больницы председатель районного отделения Белорусского общества Красного...
 
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