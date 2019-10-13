|
Женщин в родильном отделении горецкой больницы поздравили с Днем матери
14.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С Днем матери поздравили женщин в акушерско-гинекологическом отделении горецкой больницы председатель районного отделения Белорусского общества Красного Креста Татьяна Боровикова и начальник отдела ЗАГС райисполкома Наталья Мелехова.
Фото Михаила Левцова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С Днем матери поздравили женщин в акушерско-гинекологическом отделении горецкой больницы председатель районного отделения Белорусского общества Красного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)