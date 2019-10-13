В районе полигона «Осиповичский» возможно появление военнослужащих в боевой амуниции

Источник материала: Асiповiцкi край

Тревога, но учебная

По информации Генштаба Вооруженных Сил, в период с 14 по 18 октября на полигоне «Осиповичский» пройдут учения с участием контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

В указанный период возможны случаи появления военнослужащих в боевой амуниции и с оружием на прилегающих к полигону территориях.



