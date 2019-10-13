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В районе полигона «Осиповичский» возможно появление военнослужащих в боевой амуниции

14.10.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Тревога, но учебная

По информации Генштаба Вооруженных Сил, в период с 14 по 18 октября на полигоне «Осиповичский» пройдут учения с участием контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

В указанный период возможны случаи появления военнослужащих в боевой амуниции и с оружием  на прилегающих к полигону территориях.

В районе полигона «Осиповичский» возможно появление военнослужащих в боевой амуниции

 
 
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Тревога, но учебная По информации Генштаба Вооруженных Сил, в период с 14 по 18 октября на полигоне «Осиповичский» пройдут учения с участием контингентов...
 
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