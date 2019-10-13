|
В районе полигона «Осиповичский» возможно появление военнослужащих в боевой амуниции
14.10.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Тревога, но учебная
По информации Генштаба Вооруженных Сил, в период с 14 по 18 октября на полигоне «Осиповичский» пройдут учения с участием контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.
В указанный период возможны случаи появления военнослужащих в боевой амуниции и с оружием на прилегающих к полигону территориях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тревога, но учебная По информации Генштаба Вооруженных Сил, в период с 14 по 18 октября на полигоне «Осиповичский» пройдут учения с участием контингентов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)