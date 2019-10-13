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В Кричеве велосипедист и ехавший на раме пассажир погибли после столкновения с Audi
Источник материала: Tut.by
Велосипедист и его пассажир погибли под колесами автомобиля в Кричеве,
Авария произошла 12 октября, в 22.35, в районе дома № 14 по улице Шоссейной. Здесь водитель Audi врезался в велосипед.
В результате ДТП 38-летний велосипедист и его 36-летний пассажир, которого он перевозил на раме, от полученных травм умерли на месте происшествия.
По факту аварии СК возбудил уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Авария произошла 12 октября, в 22.35, в районе дома № 14 по улице Шоссейной.
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