В Кричеве велосипедист и ехавший на раме пассажир погибли после столкновения с Audi

Источник материала: Tut.by

Велосипедист и его пассажир погибли под колесами автомобиля в Кричеве, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Авария произошла 12 октября, в 22.35, в районе дома № 14 по улице Шоссейной. Здесь водитель Audi врезался в велосипед.

В результате ДТП 38-летний велосипедист и его 36-летний пассажир, которого он перевозил на раме, от полученных травм умерли на месте происшествия.

По факту аварии СК возбудил уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.