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В Кричеве велосипедист и ехавший на раме пассажир погибли после столкновения с Audi

14.10.2019 13:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Велосипедист и его пассажир погибли под колесами автомобиля в Кричеве, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


Авария произошла 12 октября, в 22.35, в районе дома № 14 по улице Шоссейной. Здесь водитель Audi врезался в велосипед.

В результате ДТП 38-летний велосипедист и его 36-летний пассажир, которого он перевозил на раме, от полученных травм умерли на месте происшествия.

По факту аварии СК возбудил уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

 
 
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Авария произошла 12 октября, в 22.35, в районе дома № 14 по улице Шоссейной.
 
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