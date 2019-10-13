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«Безымянные люди». 21-летняя минчанка сняла фильм о беларуских бездомных

14.10.2019 13:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси сняли фильм «Безымянные люди». Он посвящен проблемам бездомных на улице Минска, а проект подготовила 21-летняя минчанка Лиза Тимашкова. Рассказываем, почему это важно.

О чём этот фильм?

«Безымянные люди» — художественный фильм длительностью 20 минут о бездомности в Минске. Все события, которые происходят на экране, основаны на реальных историях настоящих бездомных людей, а также волонтеров и простых прохожих, которые делятся своим мнением. «Безымянные люди» рассказывает историю двух друзей, по разным причинам оказавшихся на улице. Однин из них может погибнуть.

А вообще: бездомность в Беларуси — такая большая проблема?

Как заметила сама режиссер фильма Тимашкова, бездомность в нашей стране пока не настолько остра, как Германии или Штатах, но у нее есть все шансы таковой стать, если ее игнорировать.

«Я посмотрела на то, какие темы затрагивают социально активные граждане. Это расизм, гомофобия, ущемление прав женщин и инвалидов, но никого не интересует проблема бездомности, которая может также включать в себя все вышеперечисленные.

У нас нет крупных и хорошо организованных программ помощи, вроде пунктов обогрева или раздачи пищи, как в той же Америке. Единственные места, где бездомные могут легально переночевать, — Центры ночного пребывания, расположенные в крупных городах. А поесть, по крайней мере в Минске, — на раздачах еды FNB и в здании бывшего детского сада на улице Матусевича при поддержке организации «Помощь бездомным».

Мне кажется, эта плачевная ситуация существует, в основном, из-за отсутствия регулярного и качественного информирования о проблеме. Мой фильм как раз призван привлечь внимание, раскрыть сущность проблемы через искусство. А помогать друг другу, между прочим, тоже искусство», — заявила автор проекта.

Когда можно будет увидеть фильм?

Минчнка пока не называет точную дату, но говорит, что фильм выйдет ближе к зиме. Это время выбрано неслучайно: зима — один из самых тяжелых периодов для беларуских бездомных. Зато трейлер уже доступен: посмотрите его, чтобы составить первые впечатления о работе:

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси сняли фильм «Безымянные люди». Он посвящен проблемам бездомных на улице Минска, а проект подготовила 21-летняя минчанка Лиза Тимашкова. Рассказываем,...
 
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