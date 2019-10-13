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Бизнес семьи владельца «Табакерок» стал самым дорогим на юге Латвии
Источник материала: KYKY>
У семьи олигарха Алексея Олексина, того самого владельца «Табакерок», которые постепенно оккупируют Минск, самый дорогой бизнес в крупнейшем южном регионе Латвии — Латгалии. Об этом
Компания, о которой идет речь, — Mamas D. Она зарегистрирована в городе Даугавпилс и
Согласно результатам исследования, стоимость Mamas D в прошлом году составила 15 миллионов евро (почти 34 миллиона рублей). Это самый дорогой бизнес в Даугавпилсе и седьмой — в регионе.
Справка. Mamas D была создана в 2004 году, а в конце 2000-х ее выкупил беларуский холдинг «Трайпл». В 2012 году совладельцы «Трайпла» Юрий Чиж и Алексей Олексин прервали деловые отношения, и в результате раздела бизнеса новыми хозяевами компании стали как раз Инна и Дмитрий Олексины. Кроме того, оба этих родственника стали юридическими владельцами даугавпилсского пивоваренного завода Latgales Alus D.
Олексины — одна из богатейших семей Беларуси. Владельцы компании «Энерго-Оил» Алексей и Инна Олексины открыли этим летом стрелковый комплекс на Минском море и запускают сейчас сеть табачных ларьков «Табакерка». С последними, как показала практика, можно бороться. Если помните, мы рассказывали историю минчан, которые добились сноса табачного киоска, — подробности читайте по
Фото обложки: Ольга Ерохина.
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У семьи олигарха Алексея Олексина, того самого владельца «Табакерок», которые постепенно оккупируют Минск, самый дорогой бизнес в крупнейшем южном регионе...
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