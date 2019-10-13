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Бизнес семьи владельца «Табакерок» стал самым дорогим на юге Латвии

14.10.2019 12:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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У семьи олигарха Алексея Олексина, того самого владельца «Табакерок», которые постепенно оккупируют Минск, самый дорогой бизнес в крупнейшем южном регионе Латвии — Латгалии. Об этом сообщает «Заўтра твоей краіны».

Компания, о которой идет речь, — Mamas D. Она зарегистрирована в городе Даугавпилс и занимается производством биогорючего, а также омывателей ветровых стекол, технического глицерина и солода. С 2012 года компания принадлежит Инне Олексиной (жене Алексея) и ее сыну Дмитрию. По итогам 2018 года Mamas D вошла в топ-10 самых дорогих бизнесов Латгалии, одного из шести регионов Латвии.

Согласно результатам исследования, стоимость Mamas D в прошлом году составила 15 миллионов евро (почти 34 миллиона рублей). Это самый дорогой бизнес в Даугавпилсе и седьмой — в регионе.

Справка. Mamas D была создана в 2004 году, а в конце 2000-х ее выкупил беларуский холдинг «Трайпл». В 2012 году совладельцы «Трайпла» Юрий Чиж и Алексей Олексин прервали деловые отношения, и в результате раздела бизнеса новыми хозяевами компании стали как раз Инна и Дмитрий Олексины. Кроме того, оба этих родственника стали юридическими владельцами даугавпилсского пивоваренного завода Latgales Alus D.

Олексины — одна из богатейших семей Беларуси. Владельцы компании «Энерго-Оил» Алексей и Инна Олексины открыли этим летом стрелковый комплекс на Минском море и запускают сейчас сеть табачных ларьков «Табакерка». С последними, как показала практика, можно бороться. Если помните, мы рассказывали историю минчан, которые добились сноса табачного киоска, — подробности читайте по ссылке.

Фото обложки: Ольга Ерохина.

 
Теги: Минск
 
 
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У семьи олигарха Алексея Олексина, того самого владельца «Табакерок», которые постепенно оккупируют Минск, самый дорогой бизнес в крупнейшем южном регионе...
 
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