«Не могла кормить грудью и корила себя». Белоруски снялись в красивом видео и рассказали о материнстве

Источник материала: Tut.by

Сегодня, пожалуй, один из самых прекрасных и трогательных праздников — День матери. Молодой белорусский бренд Normal , который создает одежду для девушек и женщин размера плюс, к этому дню выпустил серию красивых видеороликов в духе Возрождения, чтобы признаться в любви мамам.

— Нам важно показать, насколько мамы сильные, несмотря на все трудности, которые им приходится переживать. При этом наша команда постаралась отразить не только сложные моменты материнства, но и все то прекрасное, что получает женщина, когда становится мамой, — рассказывают организаторы проекта.

Идея фото и видеосерии принадлежит project-менеджеру бренда, но над созданием видео работала команда из семи человек и семи героинь с детьми.

— Мы следовали эстетике Возрождения и постарались передать ее как в одежде наших героинь, так и в декорациях. Особенно нас вдохновила картина Рафаэля «Сикстинская Мадонна». В серии наша команда старалась подчеркнуть силу и мощь мам, красоту их тела, мимики и в то же время показать переживания, эмоции. Стоит отметить, что Normal — это достаточно необычный бренд для белорусского рынка. Главное вдохновение для нас — наши девушки, девушки Normal. Они показывают, куда нам расти и как развиваться. Мы верим, что у красоты нет ограничений и что мода не заканчивается на 46 размере. И мы хотим, чтобы девушки любили себя настоящими, ведь это "Normal.но".

Анастасия, мама трехмесячной малышки Варвары





Говорят, молния не бьет по одному и тому же месту дважды, но история Анастасии, к сожалению, показала обратное: молния попала в нее три раза. До рождения малышки Варвары у Анастасии было три нерожденных ребенка. В видео героиня рассказала, как она пережила эти удары, как боролась с принятием себя и своего тела, а также поделилась советами с мамами, которые столкнулись с потерей детей.

Елена, мама семилетней Катюши





Малышка Катя родилась со сложными диагнозами: эпилепсия, нейросенсорная двусторонняя тугоухость и вытекающая из всего этого задержка психоречевого развития. С рождением дочки жизнь Елены буквально поделилась на до и после. Маме пришлось отказаться от планов и желаний, чтобы полностью посвятить себя ребенку. Несмотря на все это, Елена называет себя мамой «особенного счастья». Она признается, что Катя открыла для нее абсолютно новый мир, наполненный самой настоящей и искренней любовью, о котором она рассказывает в инстаграме.

Дарья, мама шестимесячного Миши





Дарья долгое время боролась с послеродовой депрессией. Она не могла кормить грудью и корила себя, думая, что ребенок не сможет вырасти из-за этого здоровым. Спустя пару месяцев после рождения Миши Дарья обратилась к психиатру. Специалист помог ей поверить в своего ребенка и полюбить его так, как никогда ранее. Сейчас Дарья безгранично счастлива и своей историей хочет показать другим мамам, что не стоит бояться обратиться за помощью.

Мария, мама на седьмом месяце беременности





На время съемок Мария находилась на седьмом месяце беременности. В видео он рассказывает о том, как ждет рождения своего малыша. Мария с интересом наблюдает за изменениями своего тела и мыслей, а также за тем, как меняется отношение окружающих к ней самой.

Татьяна, мама Вани, Леши и малышки Евы





Татьяна рассказывает о буднях многодетной мамы: как старается уделить внимание всем своим детям, как ищет поддержку в близких и как тяжело ей принять свое тело после трех родов. Героиня отмечает, что уже просто не может представить свою жизнь без постоянного шума и детского смеха. Она рассказывает нам о том, как много радости и счастья доставляют ей дети, и при этом признается, что быть мамой — это не единственная сфера, в которой она мечтает реализоваться.





Пока в Сети доступно только одно видео с историями героинь, но организаторы обещают выложить остальные ролики в доступ в течение ближайших двух недель.