Нацбанк планирует в 2020 году обновить банкноты номиналом 20 и 50 рублей

Источник материала: Аргументы и факты

Национальный банк Беларуси подтверждает планы по выпуску в 2020 году обновленных банкнот номиналом 20 и 50 рублей. В частности, заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий ЛАПКО отметил, что ведомство следит за тенденциями в области защиты денежных знаков, использования современных материалов, применяемых при их изготовлении, и проводит мероприятия по дальнейшему совершенствованию наличных денег.

Защитный комплекс банкнот образца 2009 года разрабатывался более 10 лет назад, в связи с чем требовалась его оптимизация и усиление. Изменения коснулись водяного знака, защитной нити, скрытого изображения и отдельных машиночитаемых защитных элементов. Для увеличения износоустойчивости и продления срока жизни банкнот применено двустороннее лакирование и укрепление контура банкнот по периметру.

Отметим, что с 20 мая 2019 года были введены в обращение обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей. С учетом требований времени в дизайн банкнот были внесены изменения. В частности, в соответствие с актуальным внешним видом приведены изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот. В просветительских целях на банкнотах указаны названия архитектурных сооружений. Прежние банкноты 5 и 10 рублей также остались в ходу.