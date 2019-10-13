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Нацбанк планирует в 2020 году обновить банкноты номиналом 20 и 50 рублей

14.10.2019 13:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Нацбанк планирует в 2020 году обновить банкноты номиналом 20 и 50 рублей
Фото из открытых источников

Национальный банк Беларуси подтверждает планы по выпуску в 2020 году обновленных банкнот номиналом 20 и 50 рублей. В частности, заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий ЛАПКО отметил, что ведомство следит за тенденциями в области защиты денежных знаков, использования современных материалов, применяемых при их изготовлении, и проводит мероприятия по дальнейшему совершенствованию наличных денег.

Нацбанк планирует в 2020 году обновить банкноты номиналом 20 и 50 рублей C 20 мая в Беларуси ввели в обращение новые банкноты

Защитный комплекс банкнот образца 2009 года разрабатывался более 10 лет назад, в связи с чем требовалась его оптимизация и усиление. Изменения коснулись водяного знака, защитной нити, скрытого изображения и отдельных машиночитаемых защитных элементов. Для увеличения износоустойчивости и продления срока жизни банкнот применено двустороннее лакирование и укрепление контура банкнот по периметру.

Отметим, что с 20 мая 2019 года были введены в обращение обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей. С учетом требований времени в дизайн банкнот были внесены изменения. В частности, в соответствие с актуальным внешним видом приведены изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот. В просветительских целях на банкнотах указаны названия архитектурных сооружений. Прежние банкноты 5 и 10 рублей также остались в ходу.

 
 
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Защитный комплекс банкнот разрабатывался более 10 лет назад, в связи с чем требовалась его оптимизация и усиление.
 
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