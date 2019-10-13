Саснович с поражения стартовала на теннисном Кубке Кремля в Москве

Источник материала: Аргументы и факты

В Москве стартовал Кубок Кремля. В одиночном женском разряде выступила Александра Саснович (64-е место в рейтинге WTA). Нашей спортсменке противостояла Анастасия Севастова (24) из Латвии.

К сожалению, белоруска не смогла сломить сопротивление латвийской спортсменки. Наша теннисистка проиграла в двух сетах – 1:6, 5:7. Теперь Александра Саснович попробует реабилитироваться выступлениями в парном разряде в дуэте с россиянкой Екатериной Александровой. В парном разряде также выступит Лидия Морозова в тандеме с грузинкой Нателой Дзаламидзе.

В мужском турнире в Москве в одиночном разряде выступит белорус Егор Герасимов (92-е место в рейтинге ATP), который пробился в основную сетку через квалификацию. Его первым соперником в главном турнире станет итальянец Томас Фаббиано (91).

Лидер белорусского тенниса Арина Соболенко, которая в обновленном рейтинге WTA сохранила за собой 16-е место, готовится к двум итоговым турнирам в сезоне. В китайском Чжухае пройдет Малый итоговый турнир – WTA Elite Trophy. Затем в Шэньчжэне состоится более крупный итоговый турнир года, куда Соболенко отобралась в парном разряде с бельгийкой Элизе Мертенс. Оба соревнования запланированы на конец октября-начало ноября.