БЕЛАЗ в 2019 году расширил линейку выпускаемой техники

Источник материала: Ежедневник





Линейка была расширена по требованиям заказчика и c учетом мест добычи полезных ископаемых, где машины будут работать, сообщает пресс-служба предприятия.

Лидирующее место в общем объеме отгрузки в этом году занимают 110–130-тонные карьерные самосвалы и 220–240-тонники – по 26 %. Затем следуют 90- и 55–60-тонники, на долю которых приходится по 12%.

Суммарная доля данных классов грузоподъемности составила 76%. При этом БЕЛАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн является самой продаваемой моделью, на долю которой приходится 23% от общего объема реализации техники.

Средняя грузоподъемность с начала года она составила 128 тонн (за аналогичный период 2018 года – 119 тонн), в целом за прошлый год этот показатель составлял 120 тонн.

Увеличение средней грузоподъемности и то, что доля большегрузной техники (карьерные самосвалы 90 тонн и выше) и большегрузной спецтехники в общей отгрузке ОАО «БЕЛАЗ» по итогам января–сентября 2019 года составляет 67,4 %, являются свидетельством того, что горнодобывающий рынок стремится к увеличению грузоподъемности эксплуатируемых карьерных самосвалов.