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Свято-Успенский Жировичский монастырь готовится отметить 500-летие
14.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Старейший в Беларуси Свято-Успенский Жировичский монастырь скоро отметит юбилей – 500-летие. Чем знаменита обитель – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.
В Свято-Успенском соборе монастыря находится Жировичская икона Божией Матери – одна из главных святынь Беларуси. О чудотворном образе существует легенда.
Явление образа положило начало строительству храма. Сейчас, как и сотни лет назад, поклониться святыне едут тысячи верующих.
«Он очень красивый, икона тоже очень красивая, сейчас пойдем к ней прикладываться», – поделился юный прихожанин.
Икону в Жировичах почитают в православной и греко-католической церквях как чудотворную. Чудом называют то, что образ и храм сохранились. За почти 500-летие обитель пережила не одну войну, репрессии. Сегодня Жировичский монастырь – это пять церквей, жилой корпус монахов и духовная семинария, самая крупная в стране. В ней учатся 90 студентов. Иван Веселовский – один из них.
Сейчас в семинарии, как и во всем монастыре, готовятся к большому празднику. В следующем году обитель отметит 500-летие со дня основания и 550-летие со времени явления Жировичской иконы Божией Матери. На территории комплекса построили трапезные и гостиницу для паломников и начали реконструкцию братского корпуса. Работы завершат к марту.
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В соборе монастыря хранится Жировичская икона Божией Матери – одна из главных святынь Беларуси.
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