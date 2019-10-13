Свято-Успенский Жировичский монастырь готовится отметить 500-летие

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Старейший в Беларуси Свято-Успенский Жировичский монастырь скоро отметит юбилей – 500-летие. Чем знаменита обитель – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.



Игумен Евсевий, настоятель монастыря под Новогрудком, приезжает сюда каждый месяц – помолиться на святых местах. Он называет это место обителью всего белорусского православия.

«Еще будучи отроком меня моя бабушка возила сюда на поклонение, смутно помню, мне было семь лет. Здесь была моя первая исповедь», – рассказал Игумен Евсевий.

В Свято-Успенском соборе монастыря находится Жировичская икона Божией Матери – одна из главных святынь Беларуси. О чудотворном образе существует легенда.

«Дети увидели икону и побежали с иконой к графу. Но он не придал этому значения и положил в ларец. В один из дней он решил показать икону гостям, но не нашел ее в ларце. Икону через некоторое время снова обнаружили на дереве», – рассказал Игумен Евсевий.

Явление образа положило начало строительству храма. Сейчас, как и сотни лет назад, поклониться святыне едут тысячи верующих.

«Он очень красивый, икона тоже очень красивая, сейчас пойдем к ней прикладываться», – поделился юный прихожанин.

Икону в Жировичах почитают в православной и греко-католической церквях как чудотворную. Чудом называют то, что образ и храм сохранились. За почти 500-летие обитель пережила не одну войну, репрессии. Сегодня Жировичский монастырь – это пять церквей, жилой корпус монахов и духовная семинария, самая крупная в стране. В ней учатся 90 студентов. Иван Веселовский – один из них.

«У нас обучаются по болонской системе, трехступенчатой – бакалавриат, магистратура и аспирантура. Занятия разные: история РПЦ, история древних церквей, древнегреческий язык, литургика», – рассказал Иван.

Сейчас в семинарии, как и во всем монастыре, готовятся к большому празднику. В следующем году обитель отметит 500-летие со дня основания и 550-летие со времени явления Жировичской иконы Божией Матери. На территории комплекса построили трапезные и гостиницу для паломников и начали реконструкцию братского корпуса. Работы завершат к марту.