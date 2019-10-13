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"Калинке" - 10 лет!

14.10.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  За это время многие пинчане полюбили фирменный магазин одного из крупнейших предприятий швейной отрасли легкой промышленности страны - ЗАО «Калинка» (г. Солигорск) - и стали постоянными покупателями.

  Напомню: торговое предприятие находится в центре города. Небольшой коллектив - четыре человека, каждый из которых высококвалифицированный специалист, любящий свою работу, возглавляет - несменная заведующая, настоящий профессионал своего дела Светлана Новак. К слову, стаж работы Светланы Георгиевны немалый - 30 лет. А по итогам 2016 года С.Г.Новак была удостоена почетного звания «Человек года в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Ее любят коллеги, знают покупатели как человека, болеющего душой за свое дело.




  В магазине представлен широкий выбор одежды для  взрослых и детей, начиная с легкого ассортимента: блузок, брюк, юбок, жакетов - и заканчивая утепленными куртками, пальто и полупальто. И не удивительно: в ЗАО «Калинка» постоянно обновляется ассортимент выпускаемой продукции. Его обновление составляет свыше 80%. Ежегодно в производство запускается около 1000 моделей. Для изготовления изделий применяют натуральные, смесовые ткани, ткани, содержащие эластан, а также искусственный мех и кожу. Ассортимент был значительно расширен и за счет освоения выпуска одежды из трикотажа. Для художественной отделки моделей используются разнообразные печати и вышивки. Все новинки фабрики приходят в магазин и привлекают внимание покупателей своей оригинальностью, а на коллекции прошлых сезонов разработана целая система скидок. Не мудрено, что пинчане полюбили данный бренд и с удовольствием приходят в «Калинку». Знают, что здесь всегда можно что-нибудь подобрать себе и детям.

  В нынешнем году розничный товарооборот торговой организации составил 468 639,34 руб. против 399 935,34 руб. за аналогичный период прошлого года, это 117 % роста.

  - Заведующая магазином Светлана Георгиевна Новак работает у нас уже более 10 лет, - рассказывает коммерческий директор ЗАО «Калинка» Марина Никитина. - Зарекомендовала себя как руководитель с широким кругозором, аналитическим умом, умеет быстро и качественно выполнять поставленные задачи. Работник с большим творческим потенциалом и креативными идеями. И, главное, любящий свою работу и своих покупателей. Коллектив в магазине подобрался под стать заведующей - энергичный, старательный, дружелюбный. 

  - Их труд - пример для всех нас, - уверена Марина Ивановна. - Предприятие ценит работу коллектива и благодарит за профессионализм.

  Елена ЖУК
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